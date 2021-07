La confessione: "Dopo il divorzio ho iniziato una maratona di sesso selvaggio, così ho riscoperto il piacere senza sensi di colpa"

La donna ha raccontato la sua esperienza al "Sun": "Prima mi sentivo in colpa, poi ho capito che non c'è niente di male a pensare al proprio piacere"

"Dopo il divorzio mi sono concessa una bella maratona di sesso selvaggio": così esordisce Sally Hope sul Sun, raccontando la sua esperienza.

"Dopo un respiro profondo, mi sono scaricata la app Tinder e ho iniziato a compilare il mio profilo. 'Mi piace andare sulle montagne russe perché mi piacciono le corse veloci e scatenate. Sono una mamma single che cerca un po' di divertimento".

Non certo un profilo così strano, ma, racconta Sally, "per me è stato come fare un'esperienza al di fuori di me. Perché focalizzarmi sul mio piacere anni fa mi avrebbe solo fatto sentire in colpa e mi avrebbe fatta vergognare. Adesso, tre anni dopo il divorzio, ho avuto una sorta di rivelazione: volevo fare sesso. Selvaggio, felice, senza pensieri, senza vergogna, a palate".

Dopo aver condiviso il letto con lo stesso uomo per 17 anni, e dopo aver affrontato un divorzio difficile, Sally ha deciso di concedersi un po' di piacere fisico alle sue condizioni: "È stato l'inizio di un viaggio estremamente libero. In due anni ho dato appuntamenti a uomini che prima non avrei nemmeno guardato, facendo ogni sorta di cose e imparando ad amare il mio corpo non più giovane".

Certo, all'inizio è stato tutto un po' strano: "La prima volta mi veniva da ridere, quasi non credevo di essere proprio io, la stessa persona che una volta pensava che il sesso fosse sacro, da fare solo con il proprio marito. La mia maratona sessuale post divorzio non poteva essere più in contrasto con le mie esperienze precedenti. Sono stata una ragazza molto tranquilla, la prima volta che ho fatto sesso l'ho fatto con quello che sarebbe poi diventato mio marito, ma essendo molto devota pensavo che fare l'amore prima del matrimonio significasse perdere i propri valori. Apprezzavo il sesso, ma allo stesso tempo provavo vergogna e senso di colpa. Infatti mio marito ed io ci siamo sposati a 21 anni proprio anche per legittimare i nostri rapporti sessuali e sentirci a posto. Ripensandoci, è stato folle. La realtà è che amavo mio marito, ma ci siamo sposati perchè avevamo già fatto sesso e dunque pensavamo di essere destinati a stare insieme. Non fraintendetemi, ho amato il matrimonio e soprattutto i nostri meravigliosi figli, due gemelli di 11 anni, ma fondamentalmente la nostra vita sessuale era monotona. Ogni volta che facevamo qualcosa di più audace del solito mi sentivo in colpa, e la nostra relazione è affondata".

Il divorzio è arrivato quando Sally aveva 35 anni, e all'inizio pensare ad altri uomini era fuori questione: "Tutte le mie energie erano focalizzate sui bambini. A essere onesti, pensavo che la mia libido fosse definitivamente scomparsa. Per un po' di anni ho anche pensato che, se qualcuno mi avesse detto che non avrei mai più fatto sesso in vita mia, non mi sarebbe importato".

Ma poi, con gli anni, qualcosa è cambiato: "Dopo un po', rassicurata dal fatto che i miei figli stavano crescendo bene, il mio desiderio lentamente è tornato a galla. Ho realizzato che stavo pensando al sesso sempre di più. C'era anche il senso di colpa, ma questa volta ho deciso di fare qualcosa per superarlo. Ho iniziato a informarmi, mi sono chiesta se fare sesso per il piacere fosse veramente un grave peccato. Ho letto la Bibbia, vari articoli online con diverse interpretazioni, e ho capito che non è vero che il sesso è un peccato. Mi sono sentita molto sollevata. Ho sempre pensato e penso anche adesso che tradire sia sbagliato, ma quando si è single perché non divertirsi un po'. Mi sono sentita come se finalmente mi avessero dato il permesso di fare una cosa che mi era stata vietata per anni".

Dopo qualche anno Sally, che ora ha 43 anni, può vantare un discreto numero di esperienze con uomini di tutte le età, quasi tutti trovati su Tinder. Poi, dopo un po', si è stancata anche di questo sistema: "Era diventato un po' troppo complicato stare dietro a tutto, così ho rallentato il ritmo. Ma è stato un bene, perché allo stesso tempo ho incontrato un ex amico dell'università a un compleanno. Gli ho detto che mi ero presa un'enorme cotta per lui, da giovani, e mi ha detto inaspettatamente che la cosa era reciproca". Dunque, via con una nuova avventura.