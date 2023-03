L'ex prof che lascia tutto in eredità agli studenti

Un cuore enorme e un'eredità lasciata al nostro futuro, agli studenti più meritevoli. Ad accomunarli è la storia di Maria Simon, ex docente di Prato, che ha deciso di donare la sua eredità agli alunni dell’istituto comprensivo "Marco Polo", dove per tutta la vita ha insegnato inglese. Ben 45mila euro che verranno tramutati in borse di studio destinate a premiare il miglior studente e la migliore studentessa della scuola con borse di studio di 500 euro a testa per cinque anni.

Un gesto di grande altruismo ispirato proprio dal percorso scolastico di Maria Simon, che è riuscita a portare avanti gli studi soltanto grazie ai sacrifici della mamma e della zia. Per questo motivo la borsa di studio è intitolata a loro, mamma Rosina e zia Angela. Nata da una famiglia siciliana trasferitasi a Prato, Maria Simon si era diplomata al liceo Cicognini, poi nel 1962 aveva conseguito la laurea in lingue all’Università di Pisa e dopo aver fatto esperienze all’estero era tornata in Italia. Poi, grazie a un ottimo piazzamento in un concorso pubblico, ha ottenuto la cattedra di insegnante di inglese, prima a Prato e poi a Firenze.

Ma completare gli studi non è stata un'impresa semplice: la mamma e la zia facevano le sarte e cucivano i vestiti notte e giorno pur di consentire alla giovane Maria di acquistare i libri scolastici, convincendo anche il padre a mandare all'estero per perfezionare la lingua straniera. Un accesso allo studio e alla cultura che ha consentito a Maria Simon di diventare una docente rispettata e ben voluta da tutti. Una prof con la "p" maiuscola, che anche dopo la sua scomparsa ha voluto lasciare un dono ai suoi amati studenti. Quello stesso accesso alla scuola che le aveva consentito realizzare i suoi sogni, al posto di una vita in fabbrica a cui sarebbe stata destinata senza istruzione.