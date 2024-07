Marianna prende la licenza media a 93 anni: "È il sogno di una vita"

Non è mai tardi per realizzare i propri sogni, piccoli o grandi che siano. Lo sa bene Marianna Pace, che con i suoi 93 anni, ha ottenuto la licenza media come la studentessa più adulta di tutto il Centro provinciale Istruzione degli Adulti (Cpia) di Benevento. Come raccontato dalla diretta interessata ai media locali, dopo 80 anni l'anziana signora ha deciso di conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione: "Sono sempre stata curiosa nella vita e mi ritengo abbastanza colta ma, purtroppo, mi mancava il cosiddetto 'pezzo di carta' che oggi ho ottenuto in un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e serenità".

La storia di Marianna inizia in Puglia, a Canosa, dove il padre si era accorto fin da subito dello spirito studioso della figlia, che otteneva ottimi voti in tutte le materie scolastiche. L'uomo le aveva promesso che le avrebbe fatto proseguire gli studi, ma l'inizio della guerra e alcuni drammi familiari, costrinsero la studentessa a fermare il suo percorso in quinta elementare. Poi nel 1950 il trasferimento a Benevento, dopo il matrimonio con un uomo del posto. Nonostante non sia riuscita a proseguire il suo percorso scolastico, Marianna ha comunque avuto una vita ricca di esperienze, come donna e come madre, è stata una spinta continua per i propri figli, di cui ha seguito con costanza l'istruzione, coltivando in questo modo anche la sua passione per lo studio.

Una passione che adesso, a 93 anni, l'ha portata finalmente a raggiungere questo traguardo. "La signora Anna - aggiunge la dirigente scolastica Antonella Gramazio - rappresenta un prezioso punto di riferimento ed una stimolante fonte di ispirazione per docenti e studenti, oltre che una figura di fascino, simpatia e raffinatezza con il suo distintivo modo di relazionarsi, esprimersi e sorridere". Ma l'anziana non ha certo intenzione di fermarsi qui, dopo la licenza media, il prossimo passo è il diploma di scuola superiore. Perché, come ci insegna Marianna, non è mai troppo tardi.