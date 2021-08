La confessione sul web: "Mio marito passa almeno 4 ore al giorno chiuso in bagno, cosa devo fare?"

L'ultima goccia: "Al ristorante l'ho aspettato per un'ora, gli telefonavo e lui mi rifiutava la chiamata, a un certo punto me ne sono andata". Tra i suggerimenti degli utenti: "La prossima volta chiedigli di lasciare il cellulare sul tavolo"

Si sa, quando la natura chiama c'è poco da fare. Ma passare quattro ore al giorno chiusi in bagno può significare solo due cose: o si ha un problema di salute, o si sta nascondendo qualcosa al partner.

Una donna, nei giorni scorsi, ha raccontato la sua storia su Reddit, social in cui vengono postate spesso richieste di consigli anonime: "Mio marito passa troppo tempo al bagno, facendo parecchie 'gite' di almeno 45 minuti ogni giorno".

La donna ha detto che il suo compagno, Justin, trascorre ogni volta almeno 45 minuti chiuso in bagno, e questo solo per le cose "meno impegnative". Se non ci fosse da ridere, la questione sarebbe seria, perché lei non sa proprio più che pesci pigliare e scrive sul web in cerca di consigli.

È già irritante, spiega, dover assistere alle sue "maratone" in bagno a casa, ma l'ultima goccia è stata durante una serata al ristorante, insieme, loro due. L'uomo ha piantato in asso la moglie, proprio all'arrivo della portata principale, dicendo di dover andare in bagno. E ci ha trascorso quasi un'ora. Lei era così infuriata che, senza aspettare il suo ritorno, ha deciso di alzarsi e andarsene, lasciandolo lì. "Prima che andasse in bagno - dice su Reddit - gli ho gentilmente ricordato che eravamo al ristorante, e di non metterci troppo. Mi ha detto di non essere asfissiante, e che ci avrebbe messo un minuto". Ma così evidentemente non è stato, e dopo circa venti minuti di attesa, la donna ha iniziato a chiamarlo al telefono, ed è anche andata nella toilette degli uomini per controllare che il marito stesse bene. Lui l'ha rassicurata, al di là della porta, dicendole che era tutto ok, e che sarebbe tornato al tavolo nel giro di pochi minuti. Così lei è tornata a sedersi, e ha iniziato a mangiare senza di lui. Prosegue: "L'ho chiamato al telefono ancora una volta dopo aver finito di mangiare, ma lui ha rifiutato la mia chiamata. Ero davvero arrabbiata, così ho chiesto il conto alla cameriera, ho pagato, lasciato la mancia, e me ne sono andata".

Una volta a casa, lui l'ha raggiunta, arrabbiato: "Mi ha detto che sono stata una vera egoista ad abbandonarlo, anche se gli ho telefonato e lui mi ha rifiutato la chiamata, ma ha detto che era perché il suo cellulare si era scaricato. Ha detto che pensava che la nostra cena sarebbe durata un po', dunque è andato alla toilette e io avrei dovuto aspettarlo un po' di più".

Il risultato? La donna, sfogandosi sul web, ha detto che non mangerà più con suo marito al ristorante, che questa situazione è molto frustrante, e che non sa più come comportarsi.

Un commentatore ha risposto: "Cosa diavolo fa in bagno? Ha sviluppato una forma di dipendenza dai giochi sul cellulare, o da porno? Oppure sta seriamente male e ha bisogno di un controllo medico. Che altro? Qualsiasi sia la causa, deve essere affrontata".

Un altro ha detto: "Qualsiasi sia la ragione, lui non è onesto con te al 100%, non dovresti essere costretta ad aspettare un'ora al ristorante, sperando che lui finisca presto alla toilette".

Tra i suggerimenti: "Chiedigli di lasciare il suo smartphone sul tavolo, la prossima volta. È una richiesta abbastanza semplice. Se lo lascia lì, e continua a metterci così tanto tempo, c'è probabilmente qualcosa che non va a livello fisico, e magari lui si vergogna a parlarne, ma ha bisogno di andare da un medico".

La strategia è stata appoggiata anche da altri utenti: "Non è che si prende tutto questo tempo per mandare messaggi a un'altra persona? La prossima volta fai in modo che non riesca a portarsi dietro il cellulare".