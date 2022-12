Marito e moglie muoiono nello stesso giorno per la stessa malattia

Steve e Wendy Hawkins, una coppia statunitense di 58 e 52 anni, hanno lasciato la vita terrena nello stesso giorno, a poche ore di distanza uno dall?altra. Sono morti a causa della stessa malattia, tumore, il giorno prima della Vigilia di Natale. Marito e moglie erano entrambe ricoverati all?ospedale di Yankton nel South Dakota.

Steve Hawkins ha lottato contro il cancro per cinque anni, poi si è ammalata anche la moglie. Wendy, casalinga e mamma a tempo pieno, si rammaricava di non poter accudire il marito durante la sua malattia. Il marito lavorava come amministratore presso lo Yankton County EMS, ma in passato aveva fatto il paramedico in diversi posti tra cui il Parco nazionale di Yellowstone e San Diego.

A raccontare la loro storia sono stati i figli, devastati dal dolore. Brad, Mandi e Trent hanno aperto una campagna su GoFundMe per raccogliere i soldi necessari per celebrare i due funerali: "Erano genitori meravigliosi e si prendevano cura della famiglia ora sto cercando di prendermi cura di loro", ha scritto Trenton Hawkins sulla pagina della campagna.