La confessione shock: "Mio marito continua a ottenere promozioni, ma non sa che faccio sesso con il suo capo"

Una donna ha suscitato parecchio dibattito sul web dopo aver confessato che il marito continua a ottenere promozioni sul posto di lavoro, un grottesco stratagemma ideato dal suo capo per poterlo tenere fuori casa più ore possibili e sedurre nel frattempo la moglie.

La donna si è confidata anonimamente su Twitter, sulla pagina "Fesshole" che incoraggia le persone a confessare i loro peccati senza svelare il nome originario.

Insomma, chi non vorrebbe essere promosso sul posto di lavoro? Ma probabilmente tutti vorrebbero che le promozioni arrivassero grazie alla loro bravura e intraprendenza, non a causa di un inganno.

My husband has been given several promotions at his work and thinks it's because he's earned them. I've been fucking his boss for a few years. His promotions mean longer hours away from home so I can continue to fuck his boss.