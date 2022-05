La confessione sul web: "Ho detto a mio marito di scegliere tra me e il cane"

Chi ha avuto cani in vita sua sa che allevare un cucciolo non è sempre semplice: anche se è un'avventura bellissima che cambia la vita quasi sempre in positivo, è pur sempre un'impresa impegnativa che porta diversi sconvolgimenti in famiglia, bisogna essere consapevoli e preparati. Soprattutto quando si ha a che fare con un cane dal carattere difficile.

Una donna, su Reddit, ha spiegato di aver chiesto a suo marito di scegliere tra lei e il cane di nove anni dopo che quest'ultimo, un incrocio simil pitbull, le si è rivoltato contro in quattro occasioni: "Mi ha morsicata quattro volte negli ultimi due mesi e non ce la faccio più. Ho chiesto a mio marito di prendere una decisione perché è il suo cane. Ma lui rifiuta, e dice che sono pazza a metterlo di fronte a una scelta del genere".

Il marito, 35 anni, ha adottato la sua cagnolona, Riley, da un canile, quando era molto piccola. Ma a appena dieci settimane l'animale ha iniziato a mostrare un carattere difficile. Il padrone ha cercato di farsi aiutare da un professionista, e quando la coppia si è sposata, hanno continuato a lavorarci entrambi.

"Non va d'accordo con gli altri cani e con la gente, ma è diventata gestibile grazie a un percorso di addestramento molto costoso. Ama mio marito decisamente più di me, ma siamo stati comunque felici insieme finora - spiega la donna su Reddit -. Mi prendo principalmente cura io di lei, perché lavoro da casa e mio marito no, dunque la porto io fuori, la nutro e la faccio giocare. L'ho fatto per quattro anni, nessun problema".

Ma adesso Riley è diventata - a quanto pare inspiegabilmente - iper protettiva e gelosa nei confronti del suo padrone, e non lascia più avvicinare la moglie.

"La scorsa notte - dice - mi ha bloccata ringhiando mentre stavo entrando in camera da letto. Ho detto a mio marito che deve fare qualcosa, ci siamo messi a litigare e gli ho detto che doveva scegliere: me, o Riley. Non posso vivere nella paura nella mia stessa casa. Amo Riley, ma come faccio a vivere così? So che non avrei dovuto dargli un ultimatum, ma quando sono stata morsicata ha dato la colpa a me e ha sminuito l'accaduto. Rifiuta di vedere che ho paura di essere in pericolo, e pensa che io sia esagerata". Alla fine, quella notte, il marito ha dormito sul divano con Riley, alzandosi poi la mattina dopo per andare a lavorare.

Ma, al ritorno a casa, la coppia ha ricominciato a litigare: "Gli ho chiesto cosa voleva fare, e mi ha detto che la scelta è mia. Ha detto che lui e Riley sono una cosa sola, e che lo sapevo quando l'ho sposato. Dunque, se ora non mi va più bene, è un problema mio e posso andarmene io".

La donna ha chiesto consiglio agli utenti: "Mi dispiace - le hanno risposto - sembra che tuo marito abbia già scelto, e che non abbia scelto te", "Se incolpa te per ogni incidente, è un grande campanello di allarme", "Se ti ama come può sopportare che il cane ti aggredisca?", "Hai il diritto di vivere in pace e senza paura", e "Tuo marito ha 'premiato' il cane che era aggressivo con te dormendo con lui, è un atteggiamento profondamente sbagliato".