Scopre che il marito ha altri 9 figli: "Mi sono trasferita, non voglio che i miei 4 figli si mettano per sbaglio con i loro fratelli"

Come reagireste se scopriste che vostro marito - nonchè padre dei vostri quattro figli - ha in realtà avuto altri nove bambini da relazioni clandestine senza dirvi niente?

Ovviamente con un divorzio, ed è proprio quello che è successo a Hailey Mae, una giovane mamma che ha scoperto che il suo (ex) marito era padre di altri nove bambini. Oltre ai quattro messi al mondo con lei.

Hailey ha raccontato la sua storia con un video ironico su TikTok: "Quando vedi un bambino che somiglia a tuo marito nella piccola città in cui vivete" scrive, mentre lei canta "Time of the season" degli Zombies, che a un certo punto dice proprio: "What's your name? Who's your daddy?" (Come ti chiami? Chi è il tuo papà?).

Nella caption del video - che ha raggoiunto centinaia di migliaia di persone - ha completato la storia: "Ora ex marito. Ha altri 9 bambini. Ho dovuto lasciare il nostro piccolo paese altrimenti i miei figli un giorno potrebbero fidanzarsi con i loro stessi fratelli".

In un altro post, Hailey ha rivelato che era con la sua migliore amica durante il parto, e ha poi scoperto che il bambino era di suo marito. "Ho scoperto che il neonato della mia migliore amica, che avevo giusto guardato nascere, è il figlio di mio marito" ha detto.

I commentatori si sono scatenati: "Non merita più lacrime, nè senitmenti, nè tristezza", "Mia madre mi dice sempre che dovrei chiedere il test del dna alle ragazze a cui chiedo di uscire", "Mio marito ha avuto 6 bambini e forse un settimo al di fuori del nostro matrimonio", "Ma tutti questi bambini sanno di essere fratelli? Sta ripopolando l'intera cittadina", "Ho scoperto che mio figlio ha altri 13 fratelli, per fortuna solo una di queste è una ragazza, diminuiscono le chance che possa chiedere di uscire proprio a lei". Non mancano però inquietanti richieste di chiarimenti: "Oh mio Dio come si chiama tuo marito? Anche mio figlio ha altri 9 fratelli avuti dal mio ex".