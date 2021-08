La matrigna: "Non faccio regali ai figli di mio marito, non mi hanno mai fatta sentire accettata"

La storia di una donna che ha vissuto con i figli del marito, avuti dalla ex, divide il web: "Alla fine mi hanno detto che non c'è spazio per me e per i loro fratelli nelle loro vite"

Una donna ha suscitato parecchio dibattito dopo aver confessato online di comprare regali ai suoi figli naturali, e nessuno ai figliastri.

La donna, sposata da 15 anni, ha ammesso sul social Reddit che la sua relazione con i figli del marito (avuti in precedenza con la sua ex) è sempre stata complicata. "Penso che sia colpa dell'ex moglie - confida lei - che ha cercato di mettermi contro i bambini da subito, dicendo loro che è colpa mia se la loro famiglia si era sfasciata". Nel corso degli anni, però, la madre ha perso la custodia dei figli, e questi ultimi sono andati a vivere con il padre e la sua nuova compagna.

Ma i rapporti non si sono distesi, anzi.

"In tutto questo tempo abbiamo avuto due bambini nostri - continua la donna su Reddit - ma i figli di mio marito non li hanno mai accettati come fratelli. È stata dura, ma lo abbiamo accettato. I miei figliastri adesso hanno 23 e 21 anni, mentre i miei figli naturali hanno 7 e 5 anni".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quest'estate, quando il 21enne ha concluso con successo la high schoool e ha voluto fare una cena per festeggiare, invitando il padre, ma non la sua compagna nè i due bambini. "I due ragazzi hanno detto che non c'era posto per noi nelle loro vite, e che non eravamo più i benvenuti". A quel punto "ho deciso che bastava così. Nessuna nuova apertura o speranza di essere accettata".

Poi, la donna è uscita e ha comprato ai suoi bambini un piccolo regalo, con l'intenzione di consegnarlo loro in futuro: "Mi ha aiutata mia cognata, ma poi ha detto che avrei dovuto comprare qualcosa anche ai miei figliastri, perché ero comunque stata una figura materna per loro in tutti questi anni, e non dovrei buttare all'aria tutto, e sicuramente comprare qualcosa per i miei figli e non per loro non avrebbe aiutato". Insomma, che fare?

Sono arrivati più commenti: mentre alcune persone erano d'accordo con la cognata, la maggioranza ha detto che la donna non ha obblighi nei confronti dei figliastri ormai adulti, specie dopo le ultime novità. "I ragazzi sono ormai legalmente adulti, e sono autorizzati a escludere la matrigna e i fratellastri dalle loro vite, anche se è triste. Ma adesso non c'è nessun obbligo per te di cercare ancora di essere gentile".

E ancora: "Non c'è spazio per te nelle loro vite? Bene, non ci sarà spazio nemmeno per i regali".