L'amica della sposa si presenta con il bimbo al matrimonio 'child free': "L'ho cacciata via"

Una neo sposa aveva deciso di organizzare un matrimonio 'child free', cioè senza bambini tra gli invitati, una scelta presa apposta per passare la giornata in compagnia di amici adulti. Ma una sua amica ha portato lo stesso il suo figlio piccolo ed è stata cacciata senza troppi complimenti.

La sposa ha raccontato la vicenda su Reddit, sfogandosi e chiedendo consigli agli utenti: nel post la donna, rimasta anonima, ha spiegato: "Avevo detto che era severamente proibito portare bambini al matrimonio, e una mia cara amica ha deciso di portare lo stesso il suo bambino piccolo. Il marito l'ha lasciata da poco e mi sento molto in colpa, ma il bimbo ha pianto tutto il tempo mentre mi preparavo e cercavo di finire in tempo con trucco e parrucco". L'amica aveva detto che di lì a poco lo avrebbe affidato a una baby sitter, e che non aveva trovato nessuno disposto a prendersene cura prima, ma così non è andata.

Alla cerimonia, la sposa ha visto con la coda dell'occhio che il bambino non solo era ancora presente, ma non stava fermo, chiamava la mamma e faceva rumore. Dopo il "sì", dunque, marito e moglie sono andati a parlare con l'amica: "Le abbiamo chiesto di andarsene, e me l'ha fatto pesare molto. Mi ha mandato dei messaggi dicendomi che sono una persona orribile, ora sta sparlando di me con tutti i nostri amici comuni, dicendo che il suo bambino era tranquillo e io ero isterica e non sono stata in grado di capire i suoi problemi. Non posso crederci! Odio tutto ciò ma non so come fare, sento che molte persone mi criticano per il mio comportamento".

Molti commentatori hanno sostenuto l'amica, dicendo che marito e moglie avrebbero dovuto chiudere un occhio in virtù della sua temporanea situazione difficile. Altri invece hanno difeso la sposa: "È un'amica orribile quella che porta il suo bambino a un matrimonio 'child free' e poi si offende anche con gli sposi quando glielo fanno notare".