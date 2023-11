Lei sta per morire, si sposano all'hospice: "Insieme per il tempo che resta"

Un "sì, lo voglio" speciale quello pronunciato da due sposi a Empoli. A unirsi in matrimonio sono stati due ultrasessantenni e la cerimonia si è svolta nell'hospice dove lei è ricoverata per malattia in fase avanzata. Si sono promessi amore "per tutto il tempo che resta".

A celebrare le nozze è stata l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Empoli (Firenze), Valentina Torrini. "Lascia senza parole la forza della vita, l'amore senza confini. - ha detto - Sono molto orgogliosa di avere questa struttura a Empoli. Le persone hanno il diritto di essere accompagnate, qualunque percorso siano costrette a intraprendere ed è bello vedere la dedizione, i sorrisi e le attenzioni degli operatori, come la gioia e la voglia di festa dei familiari. Viva la vita e viva le persone".

Si tratta del terzo matrimonio celebrato nella struttura dall'ottobre 2020, quando il centro di cure palliative è stato inaugurato. Dopo la richiesta fatta dalla coppia, è scattata una procedura velocizzata per avere i documenti. I responsabili dell'hospice hanno anche provveduto a organizzare la cerimonia, aiutando la donna per i vestiti, il bouquet di fiori e i confetti.

"Eventi come questi - spiega la responsabile della struttura Cinzia Casini - non sono una cosa anomala. Quando si vive situazioni in cui il tempo è limitato, tutto viene ricondotto alle cose più importanti, come la famiglia. Si vuole vivere gli ultimi atti irripetibili nel modo migliore e positivo, e anche tutelare determinati aspetti sul piano pratico o affettivo".

