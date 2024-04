La coppia che si è sposata in aereo: le immagini del matrimonio ad alta quota

Un matrimonio ad alta quota, tra le nuvole. Ivano e Federica, una coppia di Novara, hanno celebrato il loro amore sul volo di Wizz Air Milano-Madrid. Una cerimonia vera e propria, con promesse, torta e prosecco. E un viaggio indimenticabile sia per i duecento passeggeri che per i due sposini vincitori del contest "WIZZiamoci in volo". Il concorso della compagnia aerea, annunciato a marzo, ha raccolto oltre 60 candidature, ma la coppia di Novara ha conquistato tutti. Ivano, infatti, il 2 gennaio 2023 aveva raccolto tutto il suo coraggio e la sua emozione e, su un aereo Wizz Air colmo di gente, aveva pubblicamente dichiarato il suo amore per Federica, facendole la proposta. Ora il matrimonio sul volo partito da Milano stamattina, venerdì 19 aprile.

La loro storia è una miscela di passioni condivise, scherzi, risate e una sana dose di imprevedibilità, il tutto contornato dalla musica, essendo entrambi musicisti: "Tuttavia la musica non è la sola passione che ci unisce, abbiamo molto di più in comune: la passione per l'arte, la lettura, la moto, i viaggi... e la tendenza ad essere un po' matti! Siamo sempre in viaggio, sempre in movimento, amiamo le avventure e scoprire il mondo. Siamo atipici e imprevedibili, soprattutto Ivano. Le nostre giornate non sono mai uguali e non sappiamo cosa sia la noia: amiamo vivere ogni singolo giorno con l'intensità di un giorno speciale", racconta la novella sposa, Federica.

La musica è stata grande protagonista anche grazie a un concerto col sassofono improvvisato da uno degli invitati, accompagnato dal canto dei figli di Ivano. La cerimonia si è tenuta questa mattina a bordo del volo Wizz Air tra Milano e Madrid, con la partecipazione di oltre 200 persone, tra cui amici, familiari e altri passeggeri entusiasti di essere testimoni di questo momento unico. Oltre a celebrare le nozze tramite il capitano, il team di Wizz Air ha offerto del prosecco a tutti i passeggeri, e una torta rosa che richiama il colore principale della compagnia ungherese.

Dopo l'atterraggio, gli invitati sono stati accompagnati al Parco El Retiro di Madrid, dove hanno partecipato a una visita turistica di tre ore. La famiglia della coppia tornerà a casa con il volo serale, mentre Ivano e Federica avranno a disposizione una piccola luna di miele di tre giorni offerta da Wizz Air.