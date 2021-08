Divorzio dopo 12 anni di matrimonio non consumato, il marito dovrà pagare comunque il mantenimento

Un uomo dovrà versare all'ex compagna un assegno divorzile nonostante dodici anni di matrimonio "bianco", non consumato per volontà della donna.

Nel caso della coppia, i giudici di merito hanno dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e respinto la domanda dell'uomo di addebitare all’ex la responsabilità di aver reso insostenibile la loro convivenza, a causa della mancanza di trasporto della donna nei confronti del marito con il quale non aveva mai voluto consumare il matrimonio. La donna aveva ammesso tale circostanza e chiesto un assegno di 3mila euro al mese più 300mila euro di danni. Il tribunale ha respinto la richiesta di danni ma ha concesso alla donna un assegno divorzile di 1250 euro al mese, insieme alla costituzione di un pegno di beni mobili fino a 12.500 euro, come spiega il Sole24Ore. L'uomo aveva tentato di convincere i giudici che durante il loro matrimonio la donna aveva comunque beneficiato degli acquisti fatti da lui, grazie alla comunione dei beni fino al cambio di regime patrimoniale, deciso dopo essere diventata proprietaria esclusiva di due cestisti immobiliari.

Mantenimento dopo divorzio e 12 anni di matrimonio non consumato: la decisione dei giudici

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'uomo, che aveva anche cercato di far pesare l'onere di una nuova famiglia con un figlio piccolo da mantenere. Il tema della mancata consumazione del matrimonio è stata giudicata inammissibile e i giudici si sono concentrati solo sul divario economico tra i due ex coniugi e sul contributo dato dalla donna nel corso della convivenza. La Corte d'Appello ha riconosciuto gli sforzi fatti dalla donna, di professione insegnante, per contribuire all'andamento della famiglia e non quelli del coniuge, nonostante quest'ultimo fosse economicamente più dotato. Sulla decisione non ha inciso la presenza per l'ex marito di un nuovo nucleo famigliare: l'uomo non è stato in grado di provare lo stato di disoccupazione della nuova compagna e la sua situazione economica è tale da non essere intaccata a causa delle nuove spese da sostenere.