Padre della sposa rifiuta di fare la foto con la figlia e se ne va: "La mia nuova moglie non vuole"

Se c'è una cosa che ogni sposa vorrebbe, il giorno del matrimonio, è un bel ricordo con il padre, colui che la porta all'altare. In più, nonostante gli screzi che possono aver portato due genitori a divorziare, le nozze della figlia sono un'occasione in cui bisogna pensare al suo bene e a renderla felice.

Invece, in questo caso, il padre non ha assolutamente accettato di voler partecipare alla foto della sposa con i genitori, in quanto non gli sembrava rispettoso nei confronti della sua nuova moglie. E, alla fine, se n'è pure andato.

La sposa ne ha parlato su Reddit, dicendo che aveva sempre sognato un matrimonio da favola: "Volevo fare tutto secondo tradizione, con la mamma che mi aiutava a prepararmi e il papà che mi accompagnava all'altare". Quando il grande giorno è arrivato, è arrivato immancabile anche il momento delle foto di rito: a quel punto, la sposa ha chiesto ai genitori di comparire insieme in una foto con lei. Solo il ricordo di mamma e papà in una foto, una circostanza importante per la figlia, tutto qui, niente di più.

Ma a questo punto è successo l'inimmaginabile: la nuova moglie del padre non ha gradito assolutamente, e ha iniziato a dire che lui ormai è sposato con lei, non più con la madre della ragazza, e dunque non era giusto che posasse con la ex e la figlia da solo. Il nuovo marito della madre, invece, non aveva nulla da obiettare, comprendendo che quello sarebbe stato il gesto di due genitori per la loro 'bambina' nel suo grande giorno.

Il padre però la pensava come sua moglie: "Gli ho detto che era solo una foto - racconta la sposa - perché la loro figlia voleva avere una foto ricordo con i suoi genitori". Ma niente gli ha fatto cambiare idea: "Mi ha detto che mi ama moltissimo ma che sua moglie non si sarebbe sentita a suo agio, dunque ha chiesto piuttosto di fare più foto di gruppo".

La discussione si è trasformata in litigio, e la sposa ha detto a suo padre di andarsene, che non avrebbe voluto danzare con lui nè ascoltare il discorso che lui aveva preparato. E così è stato.

Il giorno dopo, lui ha chiamato la figlia in lacrime, dicendo di voler ricucire, ma lei è stata inflessibile: "Gli ho detto che è un bene che lui e la sua nuova moglie abbiano una bambina, almeno lui avrà modo di fare davvero il padre della sposa in un'altra cerimonia. Lui mi ha detto che io non sono sostituibile e che era pieno di rimorso per quello che era successo". A questo punto la ragazza si rivolge al web, chiedendo se abbia sbagliato lei ad allontanare suo padre.

"Quello che hai chiesto - ha risposto un commentatore - non era così irragionevole, la reazione della moglie di tuo padre è stata eccessiva, e lui avrebbe dovuto dare la priorità a te. Hai tutto il diritto di sentirti ferita". E altri: "Non sono tanto le insicurezze di sua moglie quanto la sua decisione di darle retta, ha perso un'occasione che capita una volta nella vita".