La sposa organizza il matrimonio e si presenta all'altare, ma il marito non esiste

La sposa in abito bianco che raggiunge la chiesa addobbata, percorre la navata impreziosita dai fiori, arriva emozionata all'altare ma lo sposo non c'è. Come non ci sono gli invitati. Ci sono solo lei e il sacerdote. Nessun malinteso: non c'è mai stato un "lui". È accaduto in Puglia, nei pressi della Valle D'Itria, dove una donna ha organizzato un matrimonio da cima a fondo senza l'esistenza di uno sposo.

Il fatidico e tanto desiderato "Sì, lo voglio" non è mai stato pronunciato. L'unico a parlare alla sposa mancata è stato il sacerdote che, già insospettito perché la giovane non gli aveva dato tutti i documenti, ha tentato di farla ragionare ponendola davanti all'evidenza dei fatti.

Per uno strano scherzo del destino la vicenda è avvenuta proprio dove è stato ambientato "Il paese delle spose infelici", stavolta però non si è trattato di una finzione letteraria. E in paese adesso non si parla d'altro. Il presunto "marito" in realtà esiste, ma non avrebbe legami con la donna se non nei pensieri di lei. Tanto che sarebbe arrivato a diffidarla perché preoccupato per la situazione.