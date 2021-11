La sposa che dà fuoco al suo bouquet: il video della 'torcia' nuziale diventa virale

Tra le tante cose che non ci si aspetta da un matrimonio, vedere il bouquet della sposa andare in fiamme è proprio una di queste. Eppure questo è quello che è successo durante il ricevimento di una cerimonia, filmato e postato su TikTok, diventando rapidamente virale.

Emily Jackson, 30 anni, di Dallas, si è sposata con Tyler il 24 aprile scorso. Anche se la cerimonia è stata un sogno che si realizzava, non sono mancati gli incidenti.

Emily e suo marito erano appena entrati al ricevimento e lei, seguendo i consigli del wedding planner, ha posato il suo bouquet in un vaso sul tavolo degli sposi.

"Stavamo per fare un breve discorso davanti agli ospiti, e poi avremmo dovuto aprire le danze - ha detto Emily a Fox News - ma mentre stavo mettendo giù il bouquet ho visto che era pieno di candele e ho pensato che avrebbe potuto prendere fuoco. Ma vicino a me c'era il wedding planner e ho pensato che sapesse quello che faceva, così ho seguito il suo consiglio e ho messo i fiori nel vaso. Tutto quello che ho visto dopo, è che prendevano fuoco. Sono rimasta pietrificata".

Emily ha postato il video del piccolo incidente su TikTok, raggiungendo più di mezzo milione di visualizzazioni.

Nel clip si vede che la ragazza aveva quasi finito di sistemare i fiori quando hanno preso fuoco. Nel giro di pochi secondi, la fotografa, che era vicino alla sposa, è entrata in azione cercando di spegnere le fiamme. Come? Gettando il bouquet per terra e calpestandolo prima che il cognato di Emily, Ryan (che è pure un vigile del fuoco) si mettesse a calpestare le fiamme rimanenti, riuscendo a spegnerle tra gli applausi degli invitati, mentre gli sposi erano nel panico.

Per fortuna nessuno si è fatto male: "Non penso sia stata colpa di nessuno - ha detto la sposa - sono cose che possono capitare. Ci siamo fatti una risata, quando è finito tutto, ed eravamo contenti che non ci fossero stati feriti. E così siamo andati avanti a festeggiare". Certo, non c'è stato il lancio del bouquet, ma gli ospiti hanno in compenso assistito a un fuori programma decisamente emozionante, con un'inaspettata 'torcia' nuziale.