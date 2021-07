"La mia migliore amica si vuole sposare nella mia villa, ma senza invitarmi"

Un uomo è stato accusato di voler "sabotare" un matrimonio dopo aver detto che l'evento non si sarebbe potuto tenere nella sua casa, dal momento che lui non era nemmeno stato invitato.

Vicenda complicata? Proviamo a spiegare: in un post su Reddit, il social in cui molta gente si lascia andare a confidenze anonime, l'uomo spiega che una delle sue migliori amiche, una donna di nome Carla, si sposerà presto. La storia è stata ripresa anche dal Mirror.

Carla, che vorrebbe una cerimonia intima e semplice, ha chiesto di poter utilizzare il giardino della villa dell'amico per allestire il ricevimento. Lui ha accettato. E qui viene il bello: tra il nostro protagonista e Carla un tempo c'era stato del tenero, e quando il futuro sposo è venuto a saperlo, ha dato di matto. Poco importa se i due erano stati insieme da ragazzi, molti anni prima di conoscere i loro attuali partner. Il padrone di casa nel frattempo si è anche sposato, e si è costruito una famiglia, e i due ex sono rimasti cari amici. Comunque, dopo aver scoperto che erano stati insieme, il futuro marito ha posto un paletto non da poco: "Va bene il ricevimento nella sua villa, ma non lo voglio tra gli invitati".

Quando la notizia gli è stata comunicata, ovviamente il padrone di casa ha avuto da ridire e ha chiesto dove altro pensavano di fare il ricevimento, perché a questo punto era fuori questione utilizzare il giardino della sua casa. "Lo sposo non mi vuole tra gli invitati perché non si sente a suo agio, mentre invece non gli crea nessun problema utilizzare la mia villa per il matrimonio? Eppure vogliono davvero passare il loro 'grande giorno' qui, e alcuni amici dello sposo mi hanno anche accusato di voler sabotare tutto. Non penso di essere cattivo, semplicemente non ha nessun senso dovermi assentare dalla mia stessa casa per un matrimonio a cui nè io nè la mia famiglia siamo più benvenuti".