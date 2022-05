Storia a lieto fine per gli operai sfruttati e licenziati via WhatsApp

Una buona notizia arriva nel giorno del 1 maggio, ossia nel giorno della Festa dei Lavoratori. I cinque operai di origine pakistani licenziati via WhatsApp e sfruttati dalla ditta cinese di Campi Bisenzio (Firenze) hanno trovato un nuovo lavoro. Ad accoglierli nella propria azienda sarà un imprenditore di Sansepolcro (Arezzo), Mauro Marini. Appresa la notizia, l'uomo la cui azienda produce borse e zaini per le forze armate, ha scritto una lettera al sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, dichiarando di voler assumere i cinque operai ingiustamente licenziati.

"Avevo letto su un giornale on line la brutta storia di questi ragazzi licenziati con un sms. Contemporaneamente stavo cercando nuovi operai da assumere e così ho deciso di scrivere al sindaco di Campi Bisenzio, non mi aspettavo tutto questo clamore per una vicenda che credo sia normale - ha dichiarato Marini - Siamo una società multietnica, ed è impossibile prescindere da lavoratori stranieri, ho già otto lavoratori pakistani e tutti vanno tutelati".