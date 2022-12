La maxi famiglia dove madre e figlia hanno lo stesso nome, e in totale hanno 22 figli

"Tale madre, tale figlia" dice il proverbio, e questa frase Tracy e Tracy Lewis la sentono sicuramente spesso. No, non è un errore di battitura: le due donne - mamma e figlia - hanno davvero lo stesso nome e non solo. Vivono nella stessa città, fanno shopping negli stessi negozi e si scambiano consigli e suggerimenti sulla moda. Ma il mondo fashion non è la loro unica passione: l'altra, decisamente più peculiare, consiste nell'avere tantissimi figli.

Per adesso la mamma, 59 anni, ha 13 figli, 12 femmine e un maschio di un'età compresa tra 19 e 39 anni, e ben 24 nipotini.

Tra i suoi 13 figli ce n'è una in particolare - che si chiama come lei, ovvero Tracy - che ha ereditato la passione per la maternità e, a 38 anni, ha avuto 9 bambini.

"Ho sempre amato la sensazione di stringere un neonato tra le braccia, ho un forte istinto materno proprio come mia mamma - ha detto la 38enne al Sun - quando ero piccola dicevo sempre che da grande avrei voluto avere una bella famiglia grande anche io, proprio come i miei genitori. Essendo la secondogenita ho aiutato molto mia mamma a prendersi cura dei miei fratelli minori, sono cresciuta tenendo sempre qualche bimbo piccolo in braccio".

La 'giovane' Tracy si fermerà a 9 bambini? "No, vorrei averne 13 come mia madre prima di me".

La casa della 38enne e del marito, a Dorset, Regno Unito, ha cinque camere da letto, e i figli - che vanno dai 10 mesi ai 19 anni - le condividono. La madre vive insieme al padre 62enne in un appartamento poco distante.

"Siamo una famiglia molto unita - ha detto la Tracy 59enne al Sun - e in casa c'è sempre un continuo viavai di bambini". Lei e il marito si sono conosciuti nel 1981, quando lei aveva 17 anni e lui 21, e si sono sposati nel 1983. "Avevamo deciso di avere quattro bambini - dice Tracy - io ho sei fratelli, Peter quattro, siamo abituati alle famiglie numerose". E così nel 1983 è arrivata la prima bambina, Carly, che adesso ha 39 anni, seguita un anno dopo dalla giovane Tracy.

La famiglia ha continuato a ingrandirsi e i genitori hanno dovuto comprare case via via più grandi nel corso degli anni. Un bell'impegno: "La gente mi chiedeva perché continuassi a rimanere incinta. Beh, perché ci piaceva. Non potevamo fare a meno di avere bambini. Abbiamo lavorato duramente per mantenere tutti quanti".