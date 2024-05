È morta Maddy Baloy: la 26enne che raccontava il cancro su TikTok

Non ce l'ha fatta Maddy Baloy. La 26enne statunitense si è spenta nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio, a causa della malattia contro cui combatteva da tempo. La triste notizia è stata confermata dal fidanzato, Louis Risher, al magazine People: "Madison è morta pacificamente, circondata dall'amore, è speciale. Le ho tenuto la man tutto il giorno, era quello di cui aveva bisogno".

È morta Maddy Baloy

L'incubo della giovane, originaria di Tampa, in Florida (Stati Uniti), è iniziato nell'estate del 2022, quando ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco. Dopo essere andata in ospedale, i medici le hanno diagnosticato un cancro al colon al quarto stadio incurabile. Dopo la diagnosi Maddy ha iniziato a raccontare su TikTok la sua battaglia, pubblicando il primo video: "Ciao, mi chiamo Madison. Ho un cancro terminale al quarto stadio e questa è la mia lista dei desideri. Ho fretta di finirla". In poco tempo il canale è diventato molto popolare, un grande sfogo per la giovane, che grazie a questo spazio ha avuto modo di confrontarsi con altre persone nella sua condizione.

"Non volevo che le persone dimenticassero chi ero - aveva dichiarato ai media Usa -. Sapevo di avere molto da dire, e sapevo anche che era importante condividere ogni singola emozione perché non saremo qui a lungo. Per questo ho deciso di pubblicare una lista dei desideri per elencare quello che avrei voluto fare almeno una volta nella vita". La lista è diventata virale sui social e i desideri erano i più disparati: da celebrare un matrimonio a rollare una canna, fino a fare un tatuaggio insieme alla nonna. Nell'elenco c'era anche un incontro con lo chef Gordon Ramsey, desiderio esaudito con una cena a Miami. Nell'ultimo filmato postato su TikTok la giovane ha ripercorso tutta la sua storia, dalla diagnosi a tutti i momenti belli trascorsi negli ultimi mesi. Il video si conclude con un messaggio ai follower: "Vi amo".