Il medico che si finge Mattarella al telefono per farsi assumere in ospedale

Una storia che a prima vista potrebbe sembrare una barzelletta o un racconto comico, ma che invece sarebbe tutt'altro che fantasiosa. Protagonista della vicenda un medico di 56 anni, che avrebbe cercato di ottenere un posto di lavoro all'ospedale Policlinico Agostino Gemelli di Roma, fingendosi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante le telefonate mirate a raccomandare proprio il suo nominativo. Le chiamate che il presunto Capo dello Stato rivolgeva ai manager dell'ospedale chiedevano tutte una semplice cortesia, ossia quella di prendere in considerazione un medico urologo suo nipote, per cui lo stesso "Mattarella" garantiva una grande professionalità e un curriculum di alto livello, fatto di studi all'estero e pubblicazioni scientifiche di ogni sorta.

Telefonate che, con il passare del tempo, hanno destato il sospetto dei vertici del Policlinico Gemelli, che hanno chiesto comunque l'invio del curriculim del medico in questione. L'uomo, in allegato al cv, ha aggiunto anche una lettera di referenze scritta sulla carta intestata della Presidenza della Repubblica e firmata proprio da Mattarella. Un tentativo di "autoraccomandazione" che non si è concluso nel migliore dei modi per il 56enne: viste le numerose telefonate ricevute, i vertici del nosocomio hanno deciso di contattare il Quirinale, scoprendo che così a chiamare non era certo il presidente della Repubblica, personaggio tutt'altro che avvezzo alle raccaomandazioni di parenti e amici. Il medico è stato poi denunciato alle forze dell'ordine e adesso dovrà affrontaer un processo per falso e sostituzione di persona.