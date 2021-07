Mente alla nonna per 13 anni, pagando anche una persona, per nasconderle un fatto che le avrebbe spezzato il cuore

Una donna cinese ha mentito per 13 anni alla sua adorata nonna, e ha anche pagato una persona per riuscire nell'impresa. Il tutto, per non spezzare il cuore all'anziana donna.

I media cinesi hanno riportato la storia commovente - poi ripresa da altre testate in tutto il mondo tra cui Gulf Today, Tribun Medan, El Confidencial e altre - di una giovane donna che ha deciso di mentire a sua nonna per 13 anni, sapendo che la verità sarebbe stata troppo difficile da sopportare.

Cheng Jing, una donna di Xi'an di 46 anni, ha recentemente perso la sua nonna, morta all'età di 100 anni, ma negli ultimi 13 anni ha fatto tutto ciò che poteva per farle credere che sua figlia fosse ancora viva.

Sì, perché la madre di Jing era morta nel 2003, ma sapendo che la notizia sarebbe stata devastante per la nonna, la nipote ha persino pagato una "comparsa" che imitasse la voce di sua madre al telefono, in modo da risparmiare all'anziana un dolore troppo devastante.

La madre di Jing, Congrong, era molto legata a sua madre, e anche dopo che le era stato diagnosticato un cancro al fegato nel 2003, la figlia ha sempre telefonato alla mamma per dirle che andava tutto bene. Sapendo che il suo tumore era incurabile e di non avere molto tempo, Congrong ha persino registrato alcuni messaggi da far ascoltare successivamente a sua madre, per tenerle nascosta la notizia della sua morte, in modo da non farla preoccupare.

Jing ha rispettato la volontà di sua madre, e dopo la sua morte ha continuato a far ascoltare per telefono a sua nonna le registrazioni audio lasciate da Congrong. Quando le registrazioni sono finite, ha deciso di pagare una persona che riuscisse a imitare molto bene la voce di Congrong per continuare a ingannare la nonna per telefono.

All'inizio però non è andata benissimo: al primo tentativo, la nonna si è subito accorta che non stava parlando con la figlia, e ha chiesto chi c'era all'altro capo della cornetta. A quel punto, Jing ha assicurato alla nonna che si trattava proprio di sua figlia, invece, solo che aveva la voce un po' strana a causa di un raffreddore. A quel punto l'anziana donna si deve essere convinta, perché non ha mai più fatto domande. O forse, intuendo la verità, non ha mai più voluto farne.

In qualche modo, Jing, i suoi fratelli e l'imitatrice sono riusciti a mandare avanti la recita per più di 10 anni. L'imitatrice chiamava la nonna appena poteva, inventando scuse per non passare a trovarla. Hanno compensato i nipoti, passando a trovare la nonna più spesso possibile, ma chiaramente lei avrebbe voluto vedere la figlia di persona. Questo purtroppo sarebbe stato impossibile, e Jing non ha mai trovato il coraggio per dirglielo.

Recentemente, Jing e la sua famiglia si sono ritrovati per festeggiare i 100 anni della nonna, andando a trovarla e organizzando anche uno spettacolo pirotecnico. Jing si è inventata che la madre era molto impegnata a prendersi cura del bambino della sua figlioccia, ma questo chiaramente non è servito a calmare l'anziana, che è morta un paio di mesi dopo.

Jing ha ammesso poi che, nonostante i sensi di colpa, mentirle in tutti questi anni le era sembrata la cosa più giusta da fare per risparmiarle un grande dolore.