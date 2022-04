Il pub che propone un menu solo per i cani

Chi ha avuto esperienze con cani sa che ci sono casi in cui, andando a mangiare fuori, al nostro amico a quattro zampe può venire fame, soprattutto se sente l'odore di tutte le lecconie che arrivano al tavolo. Mentre alcuni cani riescono a stare bravi e a fare pazientemente la cuccia - sperando magari che possa cadere qualche boccone per terra - altri implorano esplicitamente cibo abbaiando e cercando di attirare l'attenzione, un'abitudine che, soprattutto fuori casa, quando si è con amici in un locale, può diventare fastidiosa.

A West Mailing (Regno Unito), The King's Arms, per risolvere il problema ha ideato un menu per cani, per scegliere qualcosa di gustoso anche per loro e farli mangiare insieme ai loro amici umani, senza sentire la mancanza di qualcosa di goloso da mettere sotto i denti.

"Quello che adoro di più - rivela una cliente del King's Arms, Amanda Greenslade, al Mirror - è che adesso riesco a mangiare in santa pace senza sentire il mio cucciolo che implora per avere un po' di cibo per lui".

Il menu prevede varie opzioni, tra cui anche pasti vegetariani. Tra i piatti - o meglio le ciotole - si trova kebab con salsiccia e carote per una sterlina e mezza, mentre per due sterline e mezza c'è un mix di carne che contiene pollo, manzo, salsiccia, prosciutto, agnello e "qualsiasi cosa ci sia in cucina".

Le opzioni vegetariane consistono in cubetti di formaggio o carote, patate e riso.

Un portavoce del King's Arms ha rivelato: "Capiamo che i cani sono molto più che animali domestici per i nostri clienti". E in effetti l'idea ha funzionato: molte persone hanno cominciato a frequentare il pub ordinando piatti per se stesse e per gli amici a quattro zampe.

Non è l'unico pub in Gran Bretagna che ha iniziato a offrire servizi per gli animali: The Angel, vicino a Wimbourne, propone gelati per cani, e The Fox Inn ad Antsey incoraggia i clienti ad arrivare a piedi, passeggiando con i cani sui bellissimi sentieri che portano al locale. Per non parlare di tutti quelli che offrono acqua e biscotti per gli ospiti a quattro zampe.