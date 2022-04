"Fidanzato cercasi": il messaggio in bottiglia ritrovato 56 anni dopo

Un messaggio in bottiglia datato 1966 è stato ritrovato di recente, dopo 56 lunghi anni, nei pressi dell'estuario Humber, al confine tra nord e sud dell'Inghilterra. A scriverlo, immaginando di trovare il 'principe azzurro', due amiche, Jennifer Coleman e Janet Blankley che all'epoca avevano 15 anni.

La bottiglia, lanciata nell'acqua da Scunthorpe, si è arenata dopo poche miglia ed è stata ritrovata solo di recente da due volontarie, madre e figlia, che stavano ripulendo l'area. All'interno del vetro, sigillato con un tappo, due fogli di carta ormai ingialliti e con numerosi segni del tempo, ma miracolosamente intatti e con le scritte ancora abbastanza leggibili: le lettere erano datata 9 agosto 1966 e le due giovani autrici invitano i ragazzi della loro età a rispondere. "Ho 15 anni - scriveva Janet - non sono brutta, ho i capelli lunghi, bruni e mossi e sono alta. Se siete interessati, ci scambieremo una foto di persona. Cerco ragazzi, non sotto i 16 anni né sopra i 18".

Le due persone che hanno ritrovato la bottiglia, madre e figlia intente a ripulire l'area con l'associazione Scunthorpe Litter Pickers, hanno spiegato a Metro: "Abbiamo notato la bottiglia nascosta tra le sterpaglie e il fango, l'abbiamo tirata fuori, pulita, e abbiamo visto che c'era qualcosa dentro. Abbiamo trovato un sacco di bottiglie ma questa sembrava molto vecchia, con un tappo di sughero, e dunque ha attirato la nostra attenzione". Dentro, con grande emozione, le due hanno trovato i messaggi: "C'erano due fogli arrotolati nel cellophane, è stato davvero eccitante, non ci potevamo credere".

Le due - grazie all'aiuto dei social - hanno trovato poi le autrici della lettera: Jennifer Coleman si è trasferita in Australia nel 1973, non si è mai sposata e non ha figli, ha avuto una relazione intensa con un uomo che però è deceduto. Dopo aver ricevuto quel vecchio ricordo, ha comunicato di voler rivedere la sua vecchia amica ed ex compagna di scuola Janet (che invece è sempre rimasta in zona, nel Lincolnshire): le due, dopo il trasferimento, si erano perse di vista. "Mi farebbe piacere - ha detto Jennifer ai media - salutare Janet e vedere dove ci hanno portati i nostri rispettivi percorsi di vita".