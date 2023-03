La meteorologa sviene e crolla a terra in diretta, complottisti scatenati: "Colpa del vaccino"

Fuori programma durante una trasmissione dell'emittente americana Cbs Los Angeles andata in onda sabato mattina. La meteorologa Alissa Carlson Schwartz ha infatti improvvisamente perso i sensi cadendo dietro la scrivania mentre era in diretta. È successo tutto in pochi attimi, come mostrano le immagini pubblicate sui social. Le due conduttrici hanno dato la linea a Carlson Schwartz che però, subito dopo aver accennato a un sorriso, è svenuta scivolando dalla sedia. Poco dopo è stata la stessa meteorologa a rassicurare i telespettatori sulle sue condizioni: "Grazie per i vostri messaggi e le telefonate, sto bene!" ha scritto Alissa in un post sui suoi canali social.

?#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



?#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023

Secondo il sito Tmz, la meteorologa aveva già avuto un malore in diretta anni fa (all'epoca lavorava per un'altra emittente) e a quanto sembra soffrirebbe di piccoli problemi cardiaci. Non è chiaro però se i due episodi possano essere collegati tra loro.

Certo è che i no vax (inizialmente solo quelli a stelle e strisce) non si sono fatti scrupoli nell'incolpare i vaccini. "I morti e i malori iniziano a diventare troppi per essere ignorati" si legge in uno dei tanti commenti apparsi sui social. Quando la notizia ha iniziato a rimbalzare sui media di tutto il mondo, anche le ormai trite e ritrite teorie complottiste hanno varcato le frontiere. E i no vax di casa nostra non potevano che cogliere la palla al balzo per riproporre le solite congetture: "Si moltiplicano quotidianamente questi malori, naturalmente non vi è alcuna correlazione" scrive ad esempio un utente su Twitter.

Insomma, il solito armamentario basato su illazioni totalmente campate in aria e nessuna conoscenza dei fatti che i no vax hanno rispolverato anche di recente dopo l'infarto che ha colpito Jerry Calà nella notte tra venerdì e sabato. "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio", ha scritto poi l'attore (che per fortuna è fuori pericolo) mettendo così a tacere ogni possibile allusione. Ma per chi si nutre di teorie così strampalate ogni pretesto è purtroppo quello buono.