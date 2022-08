Beve troppo alla festa aziendale, cade e finisce in coma: chiede un risarcimento di oltre 230mila euro

Può capitare a tutti di alzare il gomito durante una festa tra colleghi di lavoro, per poi scherzare il giorno seguente sui postumi ed eventuali malesseri. Conseguenze banali nella maggior parte dei casi, ma che possono trasformarsi in un incubo, come successo a Michael Brockie, un dipendente di 28 anni della nota azienda PwC residente a Reading, in Inghilterra. Il giovane, dopo un party aziendale, è finito in coma a causa di una caduta, subendo una lesione celebrale e dovendosi sottoporre a un'operazione in cui gli è stata rimossa una parte del cranio.

Come riportato dai media britannici, il 28enne ha deciso di avviare un'azione legale contro l'azienda, chiedendo un risarcimento di circa 200mila sterline, pari ad oltre 230mila euro: il lavoratore accusa l'azienda di aver organizzato un party "alcolico", senza badare alla sicurezza degli impiegati. La festa in questione risale all'aprile del 2019 e prevedeva che i dipendenti partecipassero ad un tour attraverso nove diversi pub. Secondo la denuncia del giovane, riportata dai giornali britannici, i lavoratori sarebbero stati costretti a bere boccali di birra nel minor tempo possibile, una sorta di gara che avrebbe "incoraggiato il consumo eccessivo di alcol". Secondo il racconto di Brockie, il manager incaricato di organizzare l'evento avrebbe insistito molto affinché tutti gli impiegati partecipassero, tanto da richiedere un certificato medico in caso di "assenza" alla festa.

Il resoconto del 28enne si ferma dopo diverse pinte di birra: a trovarlo privo di sensi sul marciapiede, dopo aver battuto la testa, sono stati i suoi colleghi. Trasportato immediatamente in ospedale, i medici hanno riscontrato un trauma cranico e una lesione celebrale medio-grave. Il giovane ha poi trascorso sei mesi senza poter lavorare e si è dovuto sottoporre a un intervento in cui le è stata rimossa una parte del cranio. Nel frattempo il lavoratore ha avuto anche una promozione, passando da dipendente senior a manager, ma ha comunque deciso di fare causa all'azienda per ottenere un risarcimento per i danni subiti dopo quella festa. L'azienda, contattata dai media locali, ha preferito non commentare il procedimento legale in corso, sottolineando l'impegno continuo nel reprimere i problemi legati all'alcol e nel badare alla sicurezza dei propri dipendenti: "In qualità di datore di lavoro responsabile- si legge in una nota - ci impegniamo a fornire una cultura sicura, sana e inclusiva per tutte le nostre persone. Ci aspettiamo inoltre che chiunque partecipi a eventi sociali sia responsabile e garantisca la propria sicurezza e quella degli altri".