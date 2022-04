Un regalo per nonna Michela: a 102 anni torna in cattedra per un giorno

A 102 anni ha potuto realizzare il suo sogno e tornare per un giorno a sedersi dietro una cattedra della scuola in cui aveva insegnato. Protagonista di questa storia a lieto fine l'ex professoressa di Lettere Michela Ponte, che ha fatto ritorno nell'Istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta. L'iniziativa fa parte di un progetto realizzato da Rossana Amico, responsabile della casa di riposo in cui è la 102enne è ospite, "Nonni Felici 4.0", grazie al quale ogni ospite potrà realizzare il suo sogno per un giorno. I ragazzi della classe I G hanno accolto l'ex insegnante con entusiasmo e recitato delle poesie in suo onore.

"Gli anziani sono la nostra memoria - ha detto la dirigente scolastica Bernardina Ginevra - ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita". Ponte, emozionata e commossa, ma anche autorevole come un tempo, ha fatto l'appello e a uno a uno i ragazzi hanno confermato la loro presenza alzandosi in piedi.

Le immagini del ritorno in cattedra di nonna Michela sono state postate su Facebook sulla pagina di "Nonni Felici 4.0": "Spinta su una sedia a rotelle offerta dal tempo, Nonna Michela varca la soglia di un’aula illuminata, popolata da diciassette teste nel pieno della vita. Ha centodue anni e la commozione negli occhi.

Un registro del 1972, il ritorno all’appello, dove uno a uno gli alunni confermano la presenza alzandosi in piedi e sedendosi al gesto spontaneo e autorevole nel contempo di Nonna Michela che vede le mani, solcate da rughe, muoversi lentamente verso il basso".

L'evento è stato curato dalla docente Marzia Palmeri, che ha commentato: "Dopo due anni di pandemia, i ragazzi non avevano avuto ancora modo di confrontarsi. Dunque, l'evento è stato mezzo utile di socializzazione, di incontro tra generazioni; un momento da portare nel cuore".