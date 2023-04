Michele giura da avvocato a 82 anni: "Una pensione ce l'ho, aiuterò la gente"

Michele Campanile è la dimostrazione pratica che c'è sempre tempo per realizzarsi. Nel 1966, Michele inizia a lavorare e conclude la sua carriera nel 2007 come insegnante di storia e filosofia al liceo classico di Monte Sant'Angelo. La sua vita è stata dedicata alla famiglia e al lavoro. Così, una volta in pensione ha avuto il tempo per riprendere gli studi di giurisprudenza. Fino a laurearsi e, dopo il praticantato in uno studio legale e dopo aver passato l'esame per l'abilitazione alla Corte d'appello di Bari, questa mattina ha potuto giurare e divenire a tutti gli effetti un avvocato.

Ma come spiega ai microfoni di Foggiatoday "Utilizzerò questa laurea, che mi onora, per aiutare la gente. Ho una pensione che mi permette di vivere e presterò la mia assistenza a chi non può permettersi un avvocato".