Insieme da 70 anni, Michele e Arlette muoiono a tre giorni di distanza

Uniti da un amore indissolubile, un sentimento così forte da durare per oltre 70 anni, fino a quando i loro cuori non hanno smesso di battere, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. I protagonisti di questa storia sono Michele Ortolan e Arlette Maria Fedeli, marito e moglie, 91 anni lui e 90 lei, uniti da quando ne avevano poco più che 18, Michele è venuto a mancare ieri, lunedì 13 maggio, poco più di 48 ore dopo la morte di Arlette, avvenuta invece nella giornata di venerdì 10. Anche i funerali verranno celebrati insieme, alle ore 16 di giovedì 16 maggio, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sacile, in provincia di Pordenone.

Come racconta il quotidiano il Gazzettino, i due si erano conosciuti in Francia, quando avevano 18 anni ed erano entrami immigrati. Un colpo di fulmine nato immediatamente, per un amore che poi non ha conosciuto pause. Michele ha lavorato prima come operaio e poi come autotrasportatore, Arlette invece era operaia: dopo tanti sacrifici, negli anni '70 sono riusciti a tornare in Italia. Sempre insieme, anche nella malattia che li ha colpiti negli ultimi anni di vita.

"Insieme nella gioia come nel dolore - il ricordo del nipote -, litigiose com'erano le coppie di una volta, di quei litigi che più che altro erano battibecchi che non intaccavano l'amore che provavano l'uno per l'altra. Esiste qualcosa al di sopra dell'umana comprensione. Credo che la loro storia meriti di essere raccontata non solo perché lunga oltre sette decenni, ma come omaggio a chi, come loro, ha saputo vincere tante avversità, vivere una vita più dura della nostra e farlo con successo e senza clamore". Uniti nella vita e nella malattia, Michele e Arlette sono morti a pochi giorni di distanza, dopo 70 anni passati insieme, nei momenti belli della vita e in quelli difficili. Un amore immenso, talmente forte da superare la morte stessa.