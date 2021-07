Perde mille euro per strada ma il denaro torna nelle sue tasche grazie a una serie di fortunate coincidenze

Aveva perso mille euro per strada, ma non aveva sporto denuncia perché convinta di non essere stata borseggiata. Aveva fatto anche il tragitto a ritroso ma di quel mazzetto di soldi non aveva trovato traccia. Invece il denaro, dopo alcune settimane da quel 26 maggio 2021, è tornato nelle tasche di una torinese di 83 anni grazie a una serie di favorevoli circostanze hanno contribuito a scrivere il lieto fine della storia.

Come ricostruisce Torinotoday pochi giorni dopo il 26 maggio i poliziotti del Commissariato San Donato chiedono al titolare di un distributore di benzina di via Pietro Cossa le immagini di videosorveglianza dell’impianto relative al 26 maggio perché stanno cercando l’autore di un furto di un bancomat. L’uomo, a quel punto, chiede ai poliziotti se per caso sono alla ricerca della somma che lui ha ritrovato proprio quel giorno per terra e che aveva custodito nella cassa, in attesa che qualcuno venisse a reclamarla. Quindi consegna il denaro agli agenti i quali si attivavano subito per rintracciare la proprietaria. Dalle immagini di videosorveglianza del distributore i poliziotti vedono il momento in cui una donna anziana, transitando davanti all’area di servizio, perde qualcosa dalle tasche. Contattati gli istituti bancari della zona, e incrociando i dati, si riesce a risalire all’identità della donna che il pomeriggio del 26 maggio aveva effettuato un prelievo di 1.000 euro.

La donna, convocata negli uffici del Commissariato insieme alla figlia, spiega agli agenti cosa è successo: quel pomeriggio si era recata allo sportello bancomat del proprio istituto di credito in piazza Massaua, insieme alla figlia, a prelevare una somma importante, corrispondente a due mensilità della pensione, in quanto avrebbe dovuto effettuare dei pagamenti urgenti. Aveva dunque riposto le banconote nelle tasca dei pantaloni, chiudendo poi la tasca tramite una spilla. Si era poi diretta, sempre in compagnia della figlia, verso casa. Unica sosta quella dal panettiere dove si rendeva conto che la cifra appena prelevata le era caduta dalla tasca in quanto la spilla non si era chiusa bene. Nonostante madre e figlia avessero effettuato tutto il tragitto a ritroso, le due donne non erano riuscite a ritrovare i 1.000 euro caduti dalla tasca. Certa di non essere stata borseggiata da nessuno, l’83enne non aveva sporto alcuna denuncia. I poliziotti, ricostruito esattamente quanto accaduto, hanno dunque potuto riconsegnare all’anziana la somma di denaro che aveva smarrito.