L'odissea di Mishka, la cagnolina ritrovata dopo 9 mesi a 4mila km da casa

Ha viaggiato per quasi 4mila chilometri, dalla California al Michigan, prima di poter riabbracciare la sua famiglia. Arriva dagli Stati Uniti l'incredibile storia di Mishka, una cagnolina di cui si erano perse le tracce circa nove mesi fa, e che è stata ritrovata a 3.770 km di distanza da casa. La piccola si era allontanata dall'abitazione in cui viveva a San Diego, vicino al confine con il Messico, senza lasciare traccia. Nonostante le ricerche iniziate lo scorso luglio, ma Mishka sembrava svanita nel nulla. Con tutta probabilità ha invece camminato a oltranza dopo aver smarrito la strada di casa, arrivando addirittura in un altro Stato. I suoi familiari avevano ormai perso le speranze, almeno fino a qualche giorno fa, quando è arrivata la splendida notizia: la cagnolina era stata ritrovata ad Harper Woods, un sobborgo di Detroit, al confine con il Canada, dopo aver percorso gli Stati Uniti in diagonale per quasi 4mila chilometri.

A trovarla sono stati gli operatori di un rifugio per animali locale, che l'hanno identificata grazie al microchip e hanno così contattato i proprietari. Non è chiaro come la cagnolina sia riuscita a sopravvivere per nove mesi lontano da casa, evitando i molteplici pericoli che ci sono in strada. L'importante è che adesso è potuta tornare al sicuro, tra le amorevoli cure della sua famiglia, che dopo la lieta notizia si è subito messa in auto per andarla a prendere. Un incontro emozionante, come testimoniano le immagini postate su Facebook dal rifugio: "Una storia incredibile - si legge nel post - che dovrebbe ispirare un film di Hollywood".