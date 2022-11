Il mistero delle pecore che girano in cerchio da 12 giorni

Oltre cento pecore che da quasi due settimane (12 giorni per la precisione) girano in circolo senza una motivazione chiara. Un mistero ripreso in una fattoria situata nella regione della Mongolia interna, in Cina: il comportamento degli animali è apparentemente inspiegabile, anche per gli esperti, che stanno cercando di capire cosa spinga a questo "moto" continuo e circolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video pubblicato su Twitter dal People's Daily documenta il movimento continuo del gregge: le pecore si muovono in senso orario, senza sosta, giorno e notte. La 'maratona' come spiegato nel tweet che accompagna le immagini, va avanti dallo scorso 6 novembre. Tra le ipotesi, quella legata ad una malattia - la listeriosi - che potrebbe essere provocata dalla qualità scadente del foraggio. Eppure, secondo i media locali, gli animali godono tutti di ottima salute.