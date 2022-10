Modella a 71 anni: la storia di Rosa Saito contro stereotipi e tabù

La società di oggi è ancora impregnata di stereotipi, soprattutto per quanto riguarda la bellezza e l'età. Ma la moda (inteso sia come settore economico, sia come tendenza) può cambiare le cose: lo sa bene Rosa Saito - all'anagrafe Setsuko Saito - modella di 71 anni che ha deciso di infrangere tabù e pregiudizi e adesso è fonte di ispirazione per tantissime donne.

La carriera di Rosa - che dimostra come l'età sia solo un numero - è iniziata tardi: la donna ha scoperto l'amore per la moda a 68 anni e senza intendersene per niente del settore. Ma ad aiutarla è stato il suo spirito intraprendente che l'ha portata a partecipare alla Fashion Week di Sao Paulo e qui è stata notata.

Rosa fin da piccola ha sempre mostrato un carattere estremamente creativo, avvicinandosi al canto, al disegno, alla scrittura, nonostante un passato difficile: a 22 anni ha dovuto mollare tutto per badare alla madre malata, e poi nel 2000 ha perso il suo amato marito e ha dovuto prendersi cura da sola dei suoi tre figli.

La donna non pensava che sarebbe diventata una modella: ma dopo tre inviti da parte di due agenzie di modelle e un fotografo di moda, dopo essere stata notata alla Fashion Week, ha deciso di provare. E adesso è conosciuta e amatissima: anche se i pregiudizi legati all'età sono duri a morire, Rosa pensa che qualcosa stia cambiando. "Le persone - ha detto ad Anomalous - hanno una vita più lunga, si prendono maggiormente cura di loro stesse e le case di moda devono aprire anche alla mia fascia di età".

Cos'è la bellezza per lei? "È uno stato dell'anima - dice ai media - e per questo voglio stare bene con me stessa. Mangio in maniera sana e seguo una routine quotidiana con prodotti per l'idratazione di viso e corpo. Non uso nessun brand specifico, adoro restare con i capelli sciolti e indossare abiti belli ma comodi".