Prima modella, poi muratrice: la nuova vita della tiktoker fa impazzire i fan

Prima modella, poi muratrice, il tutto senza alcun rimpianto, e anzi, documentando la sua nuova vita su TikTok: così la 18enne inglese Francesca Hawley ha fatto impazzire i fan passando dalla passerella al cantiere, lasciando anche l'università per andare a lavorare nell'impresa di costruzioni del padre.

E dunque nei momenti di pausa dal lavoro Francesca si diverte filmandosi in balletti e siparietti che prima faceva in casa, vestita e truccata di tutto punto, e adesso invece fa in cantiere: un sogno spezzato? Macché, Francesca dice di non essere mai stata più contenta e di aver voluto entrare lei stessa, il prima possibile, nel mondo del lavoro per sentirsi realizzata e per capire cosa volesse davvero fare della sua vita. E dunque addio alle paillettes, benvenuti scarponi antitrauma, pantaloni con le tascone, giubbotto, scale e barattoli di vernice.

Nella vita reale, però, la ragazza racconta di non essere sempre creduta: molte persone pensano che - a causa del suo aspetto fisico - non sia possibile che faccia la muratrice. E invece, da quel che racconta Francesca nei suoi video, lei ama lavorare in quel modo e adora stare in compagnia del padre. Ma comunque, fuori dal cantiere, la sua passione per la moda non è mai venuta meno: tornata a casa, per uscire con gli amici, la 18enne non disdegna vestiti glamour e tacchi alti. Ebbene sì, questi due lati possono coesistere, e soprattutto non è detto che una ragazza considerata bella debba per forza svolgere il mestiere che le vuole imporre la società, parola di Francesca.