"Mia moglie mi ha detto perché mi ama davvero e non ha senso": ma commuove il web con la sua storia

Ci sono tanti motivi che possono spingere una persona a innamorarsi di un'altra: caratteristiche come il carattere, la dolcezza, la determinazione, il coraggio possono senz'altro fare colpo. C'è chi si innamora a prima vista anche solo per il bell'aspetto, oppure chi - molto romanticamente - dice che è semplicemente impossibile spiegare le ragioni della profondità di un sentimento.

Ma il protagonista di questa storia è rimasto di sasso quando ha scoperto il vero motivo per cui sua moglie si è innamorata di lui, e lo ha voluto condividere su Reddit per chiedere consiglio agli altri utenti: "Mia moglie - ha detto - mi ha raccontato di recente qual è la cosa che, più di tutte, l'ha fatta innamorare di me. È il fatto che canto sempre al mio cane".

Una situazione apparentemente senza senso, e anche l'uomo è rimasto stupito. Poi però ha spiegato meglio: "Ho una cagnolina di 17 anni, ha sentito la mia voce per tutta la vita e adesso non può più vedere bene, ma quando mi sente si rilassa. Dunque, soprattutto la sera, io le canto qualsiasi cosa e lei così si addormenta tranquilla".

Anche se ammette di avere "una voce orribile", l'uomo si inventa buffe canzoncine spesso con il nome della sua cucciolona, per coinvolgerla. "Le canzoni non hanno senso - scrive ironico - ma ho trovato gli unici due esseri viventi che le apprezzano, tra cui l'unica donna in grado di innamorarsi per una cosa simile".

Tanti altri utenti hanno commentato il post raccontando le loro esperienze: no, l'uomo non è l'unico a cantare al suo cane. "Quando ho salvato quello che sarebbe diventato il mio cane - scrive una persona - l'ho portato a casa in auto e ha pianto tutto il tempo. Poi ho messo un cd di Rod Stewart e si è calmato. La canzone che abbiamo ascoltato in quel momento gliela canto spesso quando lo prendo in braccio". E anche: "Che bella storia! Sei un uomo fortunato, hai una donna che ti ama perché canti al tuo cane. E lei è una donna fortunata ad aver trovato te".