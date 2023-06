Il marito 'guarda troppo' la cassiera: la moglie le sbatte la testa contro lo schermo

Il marito ha guardato 'troppo a lungo' la cassiera del supermercato. E lei, 'ingelosita', le ha preso la testa e l'ha sbattuta violentemente contro il monitor. Per questo motivo una donna è stata condannata per lesioni e minacce.

L'episodio, avvenuto a Cocquio Trevisago, provincia di Varese, risale al 2018. Ora è arrivata la sentenza di condanna. In base a quanto ricostruito, la signora, sembrerebbe per via del fastidio provocato da uno sguardo di troppo del suo compagno nei confronti della cassiera del super, aveva iniziato ad agitarsi. Poi aveva chiesto alla donna di ricontrollare lo scontrino e, mentre lei lo stava facendo, l'aveva presa per la testa facendogliela sbattere con forza contro lo schermo.

Dopo l'aggressione, mentre se ne andava, la donna aveva anche continuato a minacciare la vittima dicendole: "Non finisce qui, ci vediamo fuori". Condannata dal giudice di pace di Varese, ora dovrà pagare mille euro di ammenda e altrettanti di risarcimento, a titolo di provvisionale. Il danno sarà invece da quantificare in sede civile.