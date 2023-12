Lui tradisce, lei si vendica: taglia il pene del marito e lo getta nel wc

Dice di essere stata tradita e la sua vendetta è stata terribile: ha tagliato il pene al marito, lo ha gettato nel water e ha scattato una foto. Poi, è andata a costituirsi alla polizia. La storia arriva dalla città di Atibaia, a 65 km da San Paolo del Brasile. Come riporta il portale brasiliano Universo Online (Uol) la protagonista della storia è una donna di 34 anni che ha scoperto il tradimento del marito con cui era sposata da due anni: la sua vendetta è stata terribile.

La scoperta del tradimento e la vendetta col rasoio

La donna ha riferito che nel giorno del compleanno del marito lui l'avrebbe tradita con la nipote di 15 anni. Così, ha organizzato la vendetta: ha finto di volere un rapporto sessuale con l'uomo e con la scusa di legargli le mani ha preso un rasoio e gli ha amputato il pene.

Dopo, ha gettato l'organo sessuale del marito nel gabinetto e ha tirato lo sciacquone. La donna ha spiegato di aver presto questa "accortezza" perché si era informata e aveva capito che il pene, se recuperato, si sarebbe potuto riattaccare. Ha voluto evitare che ciò accadesse, ma prima lo ha fotografato. Poi, è andata in commissariato per confessare tutto.

"Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appena tagliato il pene a mio marito", le parole della donna come trascritto nel verbale di polizia riportato da Uol. Il marito, di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale e il suo stato di salute non si conosce e non è chiaro se sarà indagato per aver avuto rapporti sessuali con la nipote minorenne.