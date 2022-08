Tradisce il futuro marito: lui lo scopre, la filma e proietta il video 'hot' al matrimonio

Più che un matrimonio, un inferno. O meglio, una gigantesca vendetta. Un uomo, durante il suo stesso matrimonio, ha mostrato - di fronte a tutti gli invitati - un video inequivocabile in cui si vede la sua neo moglie mentre lo tradisce con il cognato. Il filmato risale al 2019, ma sta rifacendo il giro di TikTok proprio in questi giorni.

È successo in Cina: marito e moglie, dopo la cerimonia, hanno raggiunto un palco davanti agli invitati con tanto di marcia nuziale in sottofondo, forse per il discorso o il taglio della torta. E probabilmente lei si aspettava la proiezione di un romantico video con i momenti più belli della coppia. Sicuramente non poteva immaginare quel che stava per accadere: il proiettore infatti si accende, ma per trasmettere un video molto imbarazzante, ripreso di nascosto, in cui si vede la neo sposa andare a letto nientemeno che con il cognato. Precisamente con il marito della sorella (incinta) dello sposo.

Appena si è accorta di quel che stava accadendo, è scoppiato un gran parapiglia. "Pensavi che non lo sapessi?" ha detto lui furioso, spintonandola, mentre lei gli ha tirato il bouquet addosso in un gesto di stizza. Nel video si vedono parenti e amici intervenire immediatamente per separare la coppia, in mezzo a grida di sdegno, poi la registrazione si interrompe.

Certo, difficile immaginare a chi abbia giovato una vendetta simile, dal momento che lui - nonostante il tradimento - ha acconsentito ugualmente a sposarsi prima di proiettare quel video.

Il video della scena, che sembrava essersi perso nei meandri del web, è rispuntato di recente su TikTok raccogliendo milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti: