Lascia una mancia da sogno e scrive un commento inquietante alla cameriera

"Odio questa cultura in cui gli uomini si sentono in dritto di dire qualsiasi cosa in nome del 'dio denaro'"

Quando arriva il momento di pagare il conto di un ristorante, la mancia è sempre gradita. Ma c'è chi esagera con cifre astronomiche, forse prendendolo come un pretesto per potersi sentir libero di dire o fare qualsiasi cosa, seguendo la logica distorta per cui "basta pagare".

È successo a una cameriera che lavora in un ristorante negli Stati Uniti, e che ha condiviso sui social la foto di uno scontrino sul quale il cliente ha scritto un messaggio inquietante, lasciando una mancia principesca.

Insomma, a un conto di 128 dollari, il cliente ha aggiunto 1000 dollari di sua volontà, facendo arrivare il totale a 1128 dollari. Ma sullo scontrino lasciato sul tavolo, l'uomo misterioso ha anche aggiunto un commento diretto alla cameriera: "Bei capezzoli principessa, chiamami", aggiungendo un numero di telefono, e firmandosi come "The Master" ("Il Padrone").

La cameriera ha condiviso una foto dello scontrino - debitamente censurata - su Reddit, suscitando i commenti disgustati di tanti utenti: "Mi sarei sentita così male a ricevere questo messaggio", "Povera ragazza", "Voglio morire", "Vuole che tu sia la sua schiava. E i 'padroni' in genere sono sadici".

"È un vecchio trucco - avverte un utente - usano una lauta mancia per attirare l'attenzione, poi vanno in banca a confutare l'addebito dicendo che nessuno lascerebbe una mancia da mille dollari per un pasto da 128".

La discussione poi si è fatta più seria: "Sento un sacco di storie a proposito di cameriere che vengono molestate. Un sacco di persone chiudono un occhio vista la mancia favolosa, ma odio questa cultura in cui gli uomini si sentono in dritto di dire qualsiasi cosa in nome del 'dio denaro'". "Se fossi stata in lei, avrei intascato i soldi e poi denunciato il tizio". "Con questa mentalità sono sicuro che ti tratterebbe proprio come una principessa" ha ironizzato un altro. "Ok, grazie per la mancia, poi però vai a quel paese" un altro ancora.

Ma non succede solo alle donne, puntualizza un utente: "Avendo lavorato in diversi ristoranti e bar posso dire che capita a tutti, indifferentemente dal genere o anche dalla bellezza. È disgustoso. Queste persone semplicemente decidono di importunare gente a caso nei locali. E se viene loro fatto notare che è un atteggiamento sbagliato, allora a volte si lamentano e lasciano cattive recensioni. E poi pensano che lasciare una mancia sostanziosa possa sistemare tutto. Lavoravo nel ristorante di un cinema, una volta mi sono imbattuto in un gruppo di 30 o più donne che facevano serata e molestavano il personale di sesso maschile, palpandolo, lanciandogli banconote come se fosse una scusa per poter fare quello che volevano. A un certo punto una di queste ha iniziato a spogliarsi ballando, e a quel punto è stata sbattuta fuori, ma nessuno ha fatto caso al fatto che ci fossero state anche altre molestie prima nei confronti dei ragazzi. So che ci sono un sacco di altri fattori che entrano in gioco quando si parla di molestie degli uomini sulle donne, come la forza fisica, spesso la posizione di potere, e so quanto la nostra società sia ingiusta nei confronti delle donne, ma ho sperimentato sulla mia pelle che a volte ci sono donne che diventano moleste tanto quanto gli uomini, ma quando succede, queste cose non vengono quasi mai prese sul serio".

Purtroppo, però, sotto lo stesso post, sono arrivati anche (spesso da donne) commenti seri che hanno vanificato tutti i discorsi fatti: "Dove si trova questo uomo? Vorrei fargli vedere i miei, di capezzoli", "Per mille dollari gli avrei mandato anche una foto", "Lo chiamo io, se lei non può", "Vorrei che qualcuno facesse un commento così a me per mille dollari". Insomma, la strada per essere presi sul serio parlando di molestie è ancora lunga.