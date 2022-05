Molesta sessualmente un gruppo di capre: 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato in Australia per aver molestato sessualmente un gruppo di capre in una fattoria gestita da una scuola di Sydney.

La polizia afferma che il 43enne sia entrato nella St Mary's Senior High School cinque volte in tre settimane, facendo del male a capre e pecore accolte nella piccola fattoria della scuola.

Le classi infatti hanno una serie di corsi e lezioni su agricoltura e allevamento, e nella fattoria di recente sono nati anche caprette e agnellini.

L'uomo sarebbe dapprima entrato nel territorio della scuola il 27 aprile, e l'istituto - dopo questa prima intrusione - avrebbe installato delle videocamere di sicurezza che hanno permesso alla polizia di scoprire le altre incursioni. Come riporta il Daily Star, gli agenti hanno arrestato l'uomo mercoledì 18 maggio, proprio nelle vicinanze della scuola, verso le 8 di sera. Verrà processato il 26 maggio.

Tutti gli animali sono stati esaminati da un veterinario e fortunatamente sono stati trovati in buone condizioni, e la scuola ha aumentato i controlli di sicurezza nella sua proprietà, inclusa la piccola fattoria.