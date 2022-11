Mondiali in Qatar, la poco ospitale (e costosa) area per i tifosi: il video

Le polemiche che hanno preceduto i Mondiali di calcio in Qatar non si placano. Questa volta finisce sotto i riflettori l'organizzazione degli spazi ricettivi in cui vengono ospitati i tifosi: prezzi elevati, pochi servizi offerti e non all'altezza dell'evento. I tifosi che arrivano in Qatar per i mondiali possono infatti alloggiare in container con arredamenti minimali, con più servizi che disagi, per di più offerti a prezzi elevati. Sono iniziati a circolare diversi video sui social che documentano il livello dei servizi offerti nelle aree hospitality dedicate ai tifosi: bagni comuni senza carta igienica, acqua corrente di colore marrone e alte temperature con cui convivere all'interno dei container. Costo: circa 200 euro a notte.

In un video postato su TikTok, l'utente @emilybrooks723 ha descritto il suo arrivo nell'area per i tifosi: "Siamo arrivati e ci abbiamo messo un po' per trovare la reception, ma alla fine ce l'abbiamo fatta - dice nel video -. I container sono minimali, con due letti molto semplici. Il pavimento mi è sembrato irregolare, così ho controllato: sotto c'è la sabbia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"C'è l'elettricità e il wi-fi funziona abbastanza bene . prosegue il racconto -. Ci hanno dato due lucchetti per chiudere il container. Nei bagni non c'è la carta igienica, che abbiamo dovuto cercare altrove. Quando vi lavate i denti, il mio consiglio è di far scorrere per un po' l'acqua dal rubinetto, per eliminare la sabbia in eccesso. Al mattino siamo stati colpiti dalla temperatura all'interno dei container: fa davvero caldo. Ci sono dei ventilatori, ma fanno circolare solo aria calda".

La scelta del Qatar come sede dei mondiali di calcio per il 2022 è stata accompagnata da feroci polemiche, per le tempistiche in cui si svolge e i dubbi riguardanti i diritti dei lavoratori coinvolti nella costruzione degli stati, così come le politiche restrittive del Paese sulle libertà civili in materia di omosessualità, parità di genere e libertà di espressione.