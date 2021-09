La Monna Lisa si spoglia a Bristol e mostra il lato b

Sta facendo il giro del web l'immagine della statua in bronzo esposta in un museo inglese

I tempi cambiano. Così, se nel 1500 la Gioconda venne ritratta da Leonardo Da Vinci nelle sue vesti più austere, oggi non solo le sue forme prendono consistenza in una statua in bronzo, ma vengono sfoggiate con orgoglio.

Al museo M-Shed di Bristol, all'interno di una mostra di street art, la Monna Lisa si spoglia e mostra il lato b, come era già avvenuto in alcuni graffiti firmati Nick Walker. La statua, infatti, vede il dipinto reimmaginato come una figura a grandezza naturale. Immagini che stanno facendo il giro del web, suscitando la curiosità e l'ironia anche degli amanti dell'arte più irremovibili. La Gioconda versione 'hot' sarà in mostra fino al 31 ottobre.

Walker - uno dei più grandi nomi della street art - ha creato il dipinto originale dopo essere stato sfidato dal collega Bansky, che sosteneva non si potesse fare di più con la Gioconda. Ed è stato ampiamente smentito.

La Gioconda esposta a Bristol