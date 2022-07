La blogger che scrive che a Monterosso (Cinque Terre) non si è sentita al sicuro come donna di colore

Quali sono i luoghi in cui si è sentita più in pericolo in quanto donna di colore? La travel blogger americana Briony Miller non ha avuto dubbi, e su TikTok - in un video da quasi 50mila visualizzazioni - ha indicato Monterosso, celebre località turistica delle Cinque Terre in Liguria.

Monterosso - a cui tra l'altro si è ispirato il creatore del film Disney Pixar "Luca" per la location di Portorosso - è stata inserita in questa classifica negativa insieme a Lesbo, Napoli e Marrakesh. Come la ragazza ha scritto poi nei commenti, nel borgo ligure le sarebbe stato negato l'ingresso in un locale per mangiare, poi le avrebbero impedito di camminare in un posto in cui stavano camminando altre persone e ancora di affittare sdraio per la spiaggia. "È un luogo molto bello - chiarisce lei - ci sono cinque paesi, abbiamo solo scelto quello sbagliato".

Il post però ha sollevato un polverone e il Comune non è stato a guardare: il sindaco Emanuele Moggia, la Pro Loco Monterosso e il consorzio turistico Cinque Terre hanno firmato un comunicato congiunto in cui si dicono costernati da quel video.

"Monterosso - dicono - viene descritta come un luogo dove i ristoratori si rifiuterebbero di far entrare le persone di colore, dove, sempre a causa di tale motivazione, non gli sarebbe stato possibile camminare in certi luoghi, mentre ad altri era concesso, e dove gli sarebbe stato negato un lettino in spiaggia a causa del colore della pelle. Crediamo che la descrizione di un luogo di questo tipo, ovunque esso si trovi, faccia rabbrividire chiunque, ma a maggior ragione siamo amareggiati nel sapere che queste righe vorrebbero comunicare e descrivere quello che è il nostro territorio. Qui basta affacciarsi da un qualsiasi angolo del paese per notare il pacifico mescolarsi dei vari colori e percorre un qualsiasi vicolo per incrociare volti, lingue, sembianze e lineamenti differenti. Le Cinque Terre stanno vivendo, come ben sappiamo, un notevole aumento del flusso turistico: non riuscire a trovare un lettino in spiaggia all’ultimo momento è una conseguenza di questo fatto e non è certamente correlabile ad un fenomeno grave, da combattere e da stigmatizzare come il razzismo. Ogni anno le nostre vie sono percorse da persone provenienti da tutto il mondo, il turismo che ci interessa è il più variegato che si possa immaginare, la nostra comunità è ormai formata da lavoratori, cittadini e residenti di diverse nazionalità, che a Monterosso hanno trovato una seconda casa, che per i loro figli è diventata la prima".