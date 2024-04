È morta la donna più alta del mondo

È morta a 77 anni Maria Feliciana dos Santos, riconosciuta come una delle donne più alte del mondo con i suoi 2,25 metri. La notizia, riferiscono i media brasiliani, è stata confermata dai familiari nelle scorse ore. La donna da lunedì scorso era ricoverata in un ospedale privato di Aracaju, dove le era stata diagnosticata una polmonite ed è deceduta a causa di complicazioni cardiache.

Nata ad Amparo do São Francisco, Maria Feliciana ha girato diverse città esibendosi negli spettacoli circensi. Negli anni Sessanta ha vinto il titolo di "regina dell'altezza" in un concorso indetto dal programma "Hora da Buzina". A soli 23 anni è riuscita a raggiungere il record dei 2,25 metri di altezza. Le è stata dedicata una statua all'ingresso del "Museu da Gente Sergipana", in Brasile.

Per molti anni Maria Feliciana dos Santos è stata considerata la donna più alta del Brasile e del mondo, prima che iniziasse a "rimpicciolirsi" con l'avanzare dell'età. In seguito alla sua morte improvvisa, il sindaco di Aracaju, Edvaldo Nogueira, ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento da sergipana Maria Feliciana. Uma das mulheres mais altas do mundo, ela estava internada e veio a óbito neste sábado, aos 77 anos. pic.twitter.com/VlZsGi6667 — Edvaldo Nogueira (@EdvaldoNogueira) April 27, 2024