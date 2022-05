Si risveglia dentro una bara e si dimena per richiamare i parenti: trasportata di corsa in ospedale

Forse si sarebbe potuta salvare nonostante l'incidente. Se si fosse fatta più attenzione, non dichiarandola morta precocemente, probabilmente sarebbe ancora insieme ai suoi cari. È accaduto un episodio scioccante a Lambayeque in Perù dove una donna si è svegliata all'interno di una bara durante la cerimonia funebre. Si tratta di Rosa Isabel Cespedes Callaca che è stata dichiarata morta a seguito di un incidente stradale. Evidentemente troppo presto visto che durante i funerali sono stati sentiti dei colpi dall'interno del feretro. Immediatamente gli addetti del cimitero hanno interrotto la cerimonia e sono intervenuti per liberarla.

Le operazioni non sono state facili e dopo un po' sono riusciti a tirare fuori la donna dalla bara. Era sconvolta e sudata ma cosciente anche se le sue condizioni comunque non erano buone. Immediatamente il custode del cimitero, Juan Segundo Cajo ha chiamato la polizia. “Ha aperto gli occhi e sudava. Sono andato immediatamente nel mio ufficio e ho chiamato la polizia” ha raccontato il custode. I parenti sono rimasti sconvolti dal fatto e non hanno comunque potuto gioire della buona, per quanto scioccante, notizia.

La donna è stata portata in ospedale per essere sottoposta a nuove cure. Lì i sanitari l'hanno attaccata alle apparecchiature salvavita nella speranza di farla riprendere. La donna era, infatti, molto debole, sia a causa dell'incidente che per essere rimasta chiusa all'interno del feretro. Purtroppo non è stato possibile salvarla ed è deceduta dopo qualche ora in ospedale. La storia è stata raccontata dal Daily Star che ha ricostruito l'intera vicenda. Una vicenda nata con un grave incidente stradale che ha visto coinvolta non solo la donna.

Insieme a lei c'erano anche il cognato che è morto sul colpo oltre ai suoi tre nipoti che invece sono in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto sulla strada Chiclayo-Picsi. La donna dopo essersi “risvegliata” all'interno della bara è stata portata all'ospedale Ferrenafe di Lambayequ. Adesso i suoi familiari chiedono delle risposte all'autorità giudiziaria. Vogliono capire come sia stato possibile commettere l'errore di averla dichiarata morta anzitempo e vogliono scoprire se questo errore possa aver influito sulle sue condizioni, già critiche, e abbia inciso sulla sua morte. Le indagini sono affidate alla polizia del posto.