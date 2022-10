È morto l'uomo più sporco del mondo

Si è spento all'età di 94 anni, Amou Haji, l'eremita conosciuto come "l'uomo più sporco del mondo", che non si lavava da quando era poco più che ventenne, nel lontano 1954. Praticamente mezzo secolo di astinenza da doccia e sapone che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Come riportano i media locali, l'anziano è deceduto domenica 23 ottobre nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars, in Iran. Soltanto qualche mese fa, l'uomo era stato convinto ad infrangere la sua regola e aveva fatto il bagno per la prima volta dopo sessant'anni di astinenza.

I motivi che lo avevano spinto a dire addio alla pulizia sono sempre stati avvolti dal mistero. Secondo alcuni abitanti del suo villaggio sarebbe stato a causa dei una delusione amorosa, altri credono che Amou Haji temesse di ammalarsi a causa di un bagno. L'anziano viveva in una baracca di cemento nei pressi del villaggio di Dejgah, non accettava cibo o sigarette dai suoi concittadini, ma ha sempre manifestato una predilezione per le sigarette e la pipa. Nel 2014 un reportage realizzato dal Tehran Times aveva raccontato alcuni dettagli scabrosi sulle sue abitudini, come mangiare carne cruda o fumare la pipa piena di escrementi di animali, preferendo l'acqua sporca di una cisterna arrugginita a quella pulita.

Con la morte di Amou Haji il primato di uomo più sporco del mondo potrebbe passare all'indiano Kailash “Kalau” Singh, un uomo che vive in un villaggio fuori dalla città santa di Varanasi e che afferma di non lavarsi da oltre 30 anni "nel tentativo di porre fine a tutti i problemi che affliggono l'India"