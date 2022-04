"Il mostro di Loch Ness è in realtà un pene di balena": la teoria di un professore universitario

Ricordate il mostro del lago di Loch Ness, quello che in una sfocata fotografia in bianco e nero sembra un plesiosauro che spunta dalle acque? Spunta l'ennesima teoria sul suo mistero: secondo un professore universitario, potrebbe essere in realtà il pene di una balena, una teoria destinata a sollevare più di un sopracciglio (anche perché si sta parlando di un lago).

Michael Sweet, professore di ecologia molecolare all'Università di Derby, Regno Unito, ha suggerito questa idea su Twitter in un post scherzoso (ma non troppo) ripreso da vari media. "In passato, i viaggiatori e gli esploratori disegnavano quello che vedevano. Ecco perché saltavano fuori molte storie di mostri marini con tentacoli ed appendici che emergevano in superficie, facendo temere che sotto ci fosse qualche essere sinistro. Comunque, in molti casi, erano solo peni di balena".

Back in day, travellers/explorers would draw what they saw. This is where many sea monster stories come from ie. tentacled and alienesque appendages emerging from the water - giving belief to something more sinister lurking beneath....however, many cases it was just whale dicks. pic.twitter.com/6ZH1nJZvB1 — Prof. Michael Sweet (@DiseaseMatters) April 8, 2022

Probabilmente, cercando di interpretare il post, il docente voleva solo dire che quelli che passato venivano considerati "mostri marini" erano in realtà parti del corpo di altri animali, o comunque fenomeni del tutto spiegabili. Anche perché in un lago è abbastanza improbabile scorgere il pene di una balena. Ma il senso è quello: niente grandi misteri, solo la natura e un po' di suggestione.

In ogni caso, non è la prima volta che il mistero del mostro di Loch Ness viene tirato in ballo: nel 2019 alcuni ricercatori hanno detto che si trattava probabilmente di una gigantesca anguilla, mentre un cittadino del posto ha detto che "Nessie" è in realtà un grande pesce gatto. Nel 2014 sul lago erano state avvistate parecchie forme strane, ma erano probabilmente solo tronchi di albero portati dai fiumi. Sempre nello stesso anno, una strana immagine era comparsa nelle mappe di Apple. Nel 2013, inoltre, lo skiper che dal 2011 aveva fotografato varie volte la gobba del mostro ha ammesso di essersi inventato tutto.

Sul mostro di Loch Ness insomma ci sono davvero tante teorie, e alla fine poco importa di risolvere il segreto: il fascino del mistero, d'altronde, è non porvi mai fine.