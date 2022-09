Lo strano caso della mucca incastrata in un albero: tre ore di lavoro per tirarla fuori

Tre ore di lavoro per una squadra di vigili del fuoco di Hampshire e isola di Wight, in Inghilterra, per tirare fuori una grossa mucca che era rimasta letteralmente incastrata con la testa nel buco di un albero.

"Siamo stati chiamati - spiegano su Twitter i soccorritori - per aiutare questa mucca che aveva la sua testa incastrata in un albero a Chilbolton. La squadra ha lavorato per rimuovere l'animale dal salice". Non è chiaro come sia successo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle sette di sera, qualche giorno fa, e ci sono volute tre ore di tempo per rimuovere la testa dell'animale dall'albero.

Per liberare la mucca, hanno dovuto allargare il buco dell'albero, spingendo con molta delicatezza la testa dell'animale fino a farla uscire. Le fotografie diffuse hanno fatto il giro del web.