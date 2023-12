Presta l'auto a un amico e si ritrova multe per 15mila euro

Con una media di 14 multe al mese e un importo totale di 15 mila euro, è probabile questo caso che vi stiamo raccontando possa entrare di diritto nel libro dei record. Sicuramente per il proprietario che aveva prestato la propria autovettura a un amico, la cartella esattoriale comminata a casa è stata una doccia gelata.

Siamo a Mestre dove un varco di una zona a traffico limitato ha fatto accumulare a un cittadino cinese residente in zona ben 115 multe in otto mesi. Ma l'uomo, classe 1990 si è accorto di tutto solo di ritorno da un viaggio di diversi mesi in Cina: il primato di questo sgraditissimo record spetta infatti a un amico italiano che è incappato regolarmente nell'insidioso varco elettronico.

È l'associazione di tutela dei consumatori Adico a raccontare la vicenda spiegando come le multe venivano regolarmente recapitate a casa del ragazzo che condivide la casa con altre persone. I coinquilini hanno firmato in sua vece le raccomandate consegnate dal postino. Così quando il 27 novembre X.L. è tornato in Italia si è ritrovato ben 115 sanzioni, per un totale di 15 mila euro.

Ora il 33enne si è rivolto all'Adico per valutare eventuali ricorsi; purtroppo le strade da seguire sembrano essere tutte precluse. Pur continuando ad avversare la dicitura "varco attivo", assolutamente ingannevole, non troviamo valide ragioni per chiedere l'annullamento parziale o totale delle sanzioni – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - A prima vista è anche impossibile contestare un difetto di notifica delle raccomandate. Non ci resta, per ora, che lanciare un appello alla polizia municipale e al Comune affinché valutino le particolari circostanze che hanno maturato questo salasso e le insormontabili difficoltà di onorare il debito per queste persone relativamente giovani e dai lavori precari".