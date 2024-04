La storia dell'uomo che ha accumulato multe per 6 milioni di euro

Può capitare a tutti di avere una o due multe stradali non pagate, magari in attesa di avere a disposizione qualche finanza extra. Ma c'è un uomo in Belgio che ha decisamente superato la quota di sanzioni accumulate che potremmo definire "normale": Come raccontano diversi quotidiani locali, durante un controllo della polizia stradale avvenuto lo scorso 24 aprile nella regione meridionale del Limburgo, gli agenti hanno fermato un automobilista che aveva multe non pagate per la bellezza di 6 milioni di euro (6.23 per la precisione).

Un importo incredibile, confermato anche dalla polizia federale belga, accumulato in un lasso di tempo meglio precisato. Prima di comunicare la notizia, il Servizio Pubblico Federale delle Finanze (SPF) ha esaminato il dossier con grande attenzione, proprio a causa della cifra così elevata. In primo luogo gli agenti hanno sequestrato il mezzo su cui viaggiava l'automobilista, che ha dichiarato di non essere in grado di pagare l'intero importo dovuto. Al momento non è stata resa nota l'identità del protagonista della vicenda, né il tipo di infrazioni commesse per accumulare così tante multe stradali. La strana vicenda è emersa durante una vasta operazione della polizia belga che, oltre all'automobilista da record, hanno incassato 18mila euro di multe e sequestrato diversi veicoli, condotti da persone senza patente o risultati positivi alla droga.